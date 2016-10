Gasolina de bajo octanaje causará daños millonarios a flota vehicular

*Andiva dice que una gasolina de 85 a 90 octanos producirá “cascabeleo” en vehículos

*Autos de reciente fabricación serán “víctimas” de combustibles de menor calidad

Redacción Central

Trinchera de la Noticia

La Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Vehículos Automotores, ANDIVA, sostiene que los combustibles de bajo octanaje harán un gran daño a las bombas de inyección y, en general, a los motores de los vehículos de reciente fabricación.

A una consulta de Trinchera de la Noticia, ANDIVA respondió por correo electrónico que “de manera general habrá daños que resultan del uso de no combustible que no tiene el octanaje recomendado por el fabricante para determinado tipo de motor”.

Citan en su conclusión que “una gasolina con 85 a 90 octanos puede producir mucho cascabeleo o pistoneo, ya que estos no resisten los altos niveles de compresión de los motores y puede causar daños irreversibles en el motor ya que la ignición se hace por la baja resistencia a la compresión y el pistón es obligado a bajar de forma repentina causando un golpe en el cilindro lo cual puede ocasionar perforaciones en la cabeza del pistón”.

Agregan que “esta gasolina no es apropiada para motores de encendido rápido, además estas gasolinas de bajo octano contienen un alto contenido de azufre lo cual aumenta los residuos contaminantes que perjudican al medio ambiente además de la anterior”.

La fuente apunta que el rendimiento del kilometraje versus el galón de combustible adquirido “disminuye y es más sensible para autos de motores pequeños”.

La semana pasada, Trinchera de la Noticia reveló que PDVSA, en el marco del acuerdo de PetroCaribe, informó a Albanisa, su socio comercial en Nicaragua, que no entregará más la gasolina súper de bajo costo que habían garantizado en los últimos años.

Esta gasolina súper de 95 octanos será sustituida por una de 91 octanos que no tiene la misma calidad.

El dilema de los importadores, en este caso Albanisa, es que si se sale del acuerdo con Petronic, para comprarla en el mercado internacional, dejarán de percibir ganancias anuales de entre $22 y $23 millones de dólares, según el cálculo hecho por David Castillo, presidente de INE.

Una segunda “solución”, como sería agregar aditivos al combustible de 91 octanos no parece convencer a la empresa importadora porque no es exclusiva en la compra de derivados del crudo. Otras petroleras como Puma están dispuestas a ofrecer gasolina de mayor octanaje, a precios más elevados.

Pese a la publicación del cruce de cartas entre Albanisa e INE, ninguno de los voceros de las dos instituciones ha dado una explicación pública.

El COSEP anunció la semana pasada que tomaría contacto con el gobierno para indagar esta situación.

Algunos han pretendido minimizar el impacto del cambio de octanaje afirmando Albanisa solo tiene el 27% de la importación de gasolinas que demanda el país. Este argumento fue rechazado por el presidente del COSEP, José Adán Aguerri.