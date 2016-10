Jueza confirma sentencia a Páramo

*Jueza Peralta confirma la sentencia

La jueza Rosario Peralta, titular del juzgado Tercero Penal de Juicio de Managua, confirmó la sentencia de tres de cárcel al médico cirujano plástico David Páramo Sandoval, condenado por la muerte de su paciente, Lisandra Dorisell Jarquín Blanco.

La abogada de Páramo Sandoval, licenciada Karina Duarte, apeló la sentencia judicial, mientras la Fiscalía hizo lo mismo pidiendo aumentar la pena carcelaria de tres a cuatro años.

La jueza Iveth Pineda, titular del Juzgado Sexto Local Penal de Managua, condenó al médico a tres años de cárcel por cometer el delito de homicidio imprudente ya que “el doctor David Páramo pecó de exceso de confianza y causó grave daño”, dijo la judicial.

La abogada Duarte expresó su conformidad con la decisión de la jueza Peralta porque “confirma que no hubo dolo” de parte del cirujano plástico, como alegó la Fiscalía de la República.

Agregó que ahora interpondrá un recurso de revisión de la sentencia en la que “haré valer” los derechos del Dr. Páramo.

“La sentencia no está firme aún y queremos que se le haga justicia, porque no se le ha hecho”, dijo la defensora.

Según Duarte, la Fiscalía se aferró al dolo e impidió que especialistas como el Dr. Rodrigo Cabrera Mendieta, cirujano plástico, y el Dr. Delgado dieran su dictamen médico especializado.

En tanto, la familia agraviada, dijo que ahora “Lisandra Dorisell Jarquín Blanco ya puede descansar tranquila” y que “yo puedo llevar el luto en paz”, dijo Sandra González, la madre de la joven muerta en el quirófano.

“No creo en su arrepentimiento, él dijo que mi cirugía fue un éxito, mientras mi hija estaba helada en una cama”, apuntó.