BCN confirma bajan en las donaciones

Subasta de Letras este miércoles

Por Julio Pérez/Trinchera de la Noticia

Según el último informe del Banco Central de Nicaragua, los resultados del mes de agosto, indican que el balance del Sector Público no Financiero registró un déficit antes de donaciones de 2.575.1 millones de córdobas. Por su parte, las donaciones recibidas fueron de 2.242.6 millones de córdobas, obteniendo como resultado un déficit después de donaciones de 332.5 millones de córdobas, déficit de 84 millones de córdobas a agosto del 2015.

Los ingresos totales del sector público alcanzaron 67.720.5 millones de córdobas (16.2%) superior a lo registrado a agosto del año pasado. Según la institución bancaria que regula el sistema monetario nacional, este incremento obedeció a la mayor recaudación del impuesto sobre la renta (17.7%), del impuesto al valor agregado (12%), impuesto selectivo de consumo (16.3%), impuestos municipales de Managua (12.1%) y las contribuciones sociales (18.2%).

Los gastos totales del Sector Público no Financiero (gastos más la adquisición neta de activos no financieros) se incrementó en 17%, con respecto a agosto del 2015, ubicándose en 70.285.6 millones de córdobas, debido a incrementos en las remuneraciones (13.2%), compras de bienes y servicios (17.9%(, prestaciones sociales (20.9) y la adquisición neta de activos no financieros (25.7%).

Crece crédito del SFN

Según el último informe del BCN al mes de agosto, el Sistema Financiero Nacional mostró dinamismo en la intermediación, con adecuado manejo del riesgo y buenos indicadores de rentabilidad, solvencia y capital. Destaca que la cartera de crédito del SFN sigue creciendo por encima del 20% con indicadores de riesgos adecuados. Por su parte los depósitos mostraron un crecimiento moderado de 13.4%.

En el caso de los depósitos, el informe resalta el cambio positivo en la tendencia de la tasa de crecimiento, luego de cuatro meses de desaceleración para los depósitos en dólares y la captación acelerada por tercer mes consecutivo para los depósitos en córdobas. El informe confirma el buen desempeño del Sistema financiero Nacional, reflejado en los indicadores de rentabilidad (ROE en torno al 21%), solvencia (cobertura suficiente de cartera en riesgo y vencida (adecuación de capital superior a lo requerido por la regulación).

Este miércoles 26 de octubre, el Banco Central de Nicaragua (BCN) ofertará Letras por un total de 348.9 millones de córdobas, equivalente a US$12 millones de dólares, en el plazo de 7 y 14 días, así como en los plazos de 1 y 12 meses. El pasado 19 de octubre el BCN adjudicó Letras por 174.3 millones de córdobas, equivalente a US$6 millones de dólares.

Nicaragua importará huevo líquido de Guatemala

La exportación de huevo líquido que comenzará a realizar Guatemala a Nicaragua, permitirá a ese país exportador aumentar sus ventas del producto en $150 millones, según la empresa guatemalteca Granjazul, pionera en la venta de huevo líquido pasteurizado a Centro y Sur América. Granjazul empezó a vender su producto a El Salvador en 2013, dirigido principalmente a la industria de alimentos y panificación.

Roberto Prata, gerente de la empresa Granjazul, comentó que lograron los permisos de exportación con Nicaragua y en el corto plazo empezarán a enviar los primeros contenedores.

Prata afirmó que exploran la posibilidad de entrar a nuevos mercados como Honduras y Costa Rica, lo cual, refirió requerirá aumentar la capacidad instalada de producción, además de contratar más personal para poder atender las solicitudes.

Una de las inversiones e innovación para el 2017, comentó, será la incorporación de equipo capaz de separar la yema y la clara del huevo, porque han detectado que existe un mercado potencial que requiere por separado este producto.

En la actualidad el 8% de la producción total de huevo líquido pasteurizado se exporta a El Salvador y próximamente a Nicaragua, el resto es vendido a la industria local guatemalteca como hoteles, restaurantes y panificadoras.