Dueños de crematorios temen caída del negocio

Reacciones en Managua a la decisión papal sobre la cremación

Por Julio Pérez/Trinchera de la Noticia

La nueva disposición de la Iglesia Católica, sobre el destino de los restos cremados de practicantes católicos, tuvo sus reservas en Managua, aunque no de rechazo.

Dueños de algunas funerarias de Managua, en donde ofrecen los servicios de cremación, como las funerarias Monte de los Olivos, Reñazco, La Católica y San Juan Bosco expresaron diferentes consideraciones.

Algunos que omitieron sus nombres dijeron que la medida podría disminuir los ingresos del negocio, “pero que la decisión está en manos de los familiares” ya que la funeraria “sólo presta el servicio técnico de la cremación y nada tiene que ver con el destino de las cenizas”.

Los que expresaron un total acuerdo con la decisión del Vaticano fueron representantes de cementerios privados, como Jardines del Recuerdo. Algunos de sus agentes de ventas dijeron que lo más adecuado es enterrar las cenizas es un camposanto o cementerio. En los cementerios privados hay capillas para la celebración de los funerales, en donde se imparten misas, cultos y en los que se puede orar también, comentó uno de los agentes, que dijo pertenecer a un grupo de oración de la Iglesia Católica.

Algunos sacerdotes han indicado que no ven “razones doctrinales” en la decisión y que, en sí, la cremación del cadáver “no toca el alma y no impide a la omnipotencia divina de resucitar el cuerpo”.

El Secretario de la Comisión Teológica Internacional, Serge-Thomas Bonino, calificó la cremación como “brutal”, pues es “un proceso que no es natural, sino que interviene la técnica y que además no permite a las personas cercanas acostumbrarse a la falta de un ser querido”.

Habla Michael Najlis

La conocida poeta y escritora Michelle Najlis dijo que “hubiera preferido que no fuera una prohibición, sino una reflexión para que cada familia tomara su decisión. Tiene sus razones, la prohibición no va contra la cremación para mí el objetivo es tratar de no banalizar el respeto a las cenizas de la persona que murió”, dijo.

La Iglesia Católica prohibió mantener las cenizas de los muertos después de su cremación en casas o lugares privados, ni esparcir los restos en el mar, aire o tierra, o en lugares no autorizados por la Santa Madre Iglesia.

La Iglesia determinará cuáles son los sitios sagrados en los que podrán colocarse los restos.

El papa Francisco validó el documento titulado “Instrucción ad resurgendum cun Christo”, donde se plantean estas y otras disposiciones sobre los funerales y el entierro de los muertos. Sobre el tema de la cremación, la disposición va encaminada a evitar que los difuntos sean profanados o irrespetados si se conservan en un lugar que no sea de adoración.

“Se evita la posibilidad de olvida, fasta de respeto y malos tratos, que pueden sobrevenir, sobre todo una vez pasada la primera generación, así como prácticas inconvenientes o supersticiosas”, dice el documento.

La Iglesia agrega que no será permitido que las cenizas sean repartidas entre los familiares o utilizadas para la fabricación de recuerdos o legados, porque “los muertos no son propiedad de las personas, son hijos de Dios, forman parte de Dios y esperan en un Campo Santo su resurrección”.

El documento que empezó a regir este 25 de octubre del 2016 destaca que en el caso de que el difunto hubiera sido sometido a la cremación y la dispersión de su ceniza en la naturaleza por razones contrarias a la fe cristiana, se le ha de negar el funeral.

La conservación de las cenizas en el hogar sólo se contemplará “en caso de graves y excepcionales circunstancias”, o cuando una persona lo pida “por piedad o cercanía”.

