Magistrado Rodríguez archiva de nuevo mis quejas por retardación de justicia

Por Néstor Avendaño/Economista

A las 10:10 a.m. del martes 25 de octubre de este año recibí la notificación del Magistrado Dr. Gerardo Rodríguez, Presidente del Tribunal de Apelación de Managua (TAM), de que archivó por segunda vez mis quejas de Retardación de Justicia en mis dos juicios contra el ciudadano Eduardo Montealegre Rivas, pero también él recibió a las 9:19 a.m. de ese mismo día mi Carta Abierta en la que le solicito que gire, en su carácter de Superior Jerárquico, sus instrucciones generales de carácter procedimental a los jueces Lic. María Ivette Pineda Gómez, del Juzgado Sexto Local Penal de Managua, y Lic. Donaldo Ignacio Alfaro García, del Juzgado Séptimo Local Penal de Managua, con el objetivo de asegurar una Administración de Justicia pronta y cumplida, tal como lo expresa el Arto. 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En la Carta Abierta he demostrado al Magistrado Dr. Gerardo Rodríguez la Retardación de Justicia en mis dos juicios por la presunta delincuencia de Eduardo Montealegre Rivas, debido al silencio de los dos señores jueces durante 36 días al no responder ninguna de mis cinco peticiones para reprogramar la audiencia inicial, citar a Eduardo Montealegre Rivas, realizar el trámite de mediación previo y, de no llegarse a acuerdo alguno, efectuar de inmediato el trámite del proceso con la audiencia que en derecho corresponde. Hoy también introduje en ORDICE por sexta vez la misma petición a los dos jueces.

El Arto. 41 de la Ley de Carrera Judicial establece como Deber de los Funcionarios Judiciales en el Numeral 1) Resolver con celeridad; el Arto. 65 de la misma Ley considera una infracción leve en el numeral 4) El incumplimiento injustificado de los plazos legales para proveer escritos; y en el Arto. 95 de la misma Ley se establece: “Los autos de mera sustanciación se dictarán a más tardar dentro de la segunda audiencia hábil, después de la presentación del escrito petitorio en que se funda. Toda resolución debe ser congruente a lo pedido. El retardo injustificado para resolver produce responsabilidad.”

Por lo antes expuesto, nunca he pedido al Magistrado Dr. Gerardo Rodríguez que formule recomendaciones a sus inferiores acerca de la aplicación o interpretación del orden jurídico en mis asuntos sometidos a los dos jueces, quienes son independientes y sólo deben obediencia a la Constitución Política, tal como lo expresa el Arto. 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esa independencia y obediencia de los judiciales constituyeron el argumento exclusivo del Magistrado Dr. Gerardo Rodríguez para archivar dos veces mi par de quejas y para que yo espere la atención de los dos jueces “de acuerdo con el tiempo disponible en la agenda del despacho en razón de la carga laboral, la cual es bastante alta”, pero no me dijo cuánto tiempo tendré que esperar.

Sólo pido al Magistrado Dr. Gerardo Rodríguez que gire sus instrucciones para evitar el Retardo de Justicia en mis demandas al ex diputado Eduardo Montealegre, quien sin tener el escudo de la inmunidad continúa siendo impune. Calumniar e injuriar son violaciones a los derechos humanos y tener acceso a la Justicia es un derecho humano. Espero que el Señor Presidente del TAM no archive mi carta pública, pueda contestármela y pueda proceder a girar las instrucciones que le ordena el Arto. 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.