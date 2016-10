EEUU embargará bienes de saqueadores de PDVSA

Por Ben Bartenstein, Tiffany Kary y Alan Katz

Bloomberg

La Fiscalía Federal está preparándose para encausar a varias personas y confiscar sus propiedades debido al presunto saqueo de la compañía petrolera estatal de Venezuela, en un caso que podría estar entre los más grandes embargos de bienes hechos en la historia de Estados Unidos.

Tres personas familiarizadas con el caso dijeron que el gobierno norteamericano ha estado investigando a 12 venezolanos y se cree que presentará cargos en Houston contra algunos de ellos en una fecha tan temprana como el próximo mes. Se sospecha que la personas que aparecen en la lista, entre ellos ex ejecutivos de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), han aceptado sobornos de intermediarios para otorgar contratos a precios inflados, lo que ha ayudado a malversar y sacar más de $11,000 millones del país.

Las tres personas hablaron bajo condición de conservar el anonimato toda vez que la investigación aún está abierta y resulta delicada debido a su impacto en la política exterior de EEUU.

El gobierno tiene puesta la mira en una serie de activos en EEUU, entre ellos unas 20 propiedades residenciales, varias en West Palm Beach, Florida, y otras en los suburbios de Houston, Texas.

El Parlamento de Venezuela acusa

Por su parte, el Parlamento venezolano, liderado por fuerzas de la oposición, busca recuperar los $11,300 millones que desaparecieron de PDVSA entre 2004 y 2014 cuando Rafael Ramírez, en la actualidad embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, era el presidente de la compañía. El Congreso trata de hacerlo políticamente responsable de la malversación.

Ramírez ha rechazado una y otra vez las acusaciones del Congreso y ha dicho que son mentiras.

Los investigadores federales también están estudiando los negocios entre PDVSA y varias compañías, entre ellas Pratt & Whitney, General Electric Co. y Rolls Royce Holdings Plc, así como ProEnergy Services, una firma con sede en Missouri, dijeron dos de las fuentes anónimas. Los fiscales han rastreado dinero que ha circulado a través de Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. y Wells Fargo & Co., agregaron estas fuentes.

Un portavoz de Pratt & Whitney declinó hacer declaraciones y señaló que su negocio, que funcionaba en Venezuela, fue cerrado en junio de 2013 y se convirtió en PW Power Systems. La compañía no respondió a las solicitudes para conocer qué tenía que comentar al respecto. Las otras tres firmas no quisieron hacer tampoco ningún comentario, al igual que hicieron los tres bancos y PDVSA.

Los bancos manejaron transacciones a través de cuentas a nombre de las personas quienes transfirieron algunas de sus ganancias fuera del país, dijeron dos de las fuentes. Los controles de lavado de dinero no han detectado transacciones hechas a través de compañías falsas, dijeron.

Tráfico de cocaína

Entre las personas que están siendo investigadas hay actuales funcionarios del gobierno venezolano, prominentes empresarios y personas sospechosas de estar envueltas en tráfico de cocaína, dijeron dos de las fuentes.

La Agencia de Seguridad Interna (Homeland Security), la Agencia de Lucha Antidrogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) participan en la pesquisa, que se lleva a cabo desde hace tres años al menos y remonta sus investigaciones hasta el 2005.

El FBI no quiso hacer comentarios, al igual que hizo la DEA, el Departamento de Justicia, la Agencia de Seguridad Interna y la Fiscalía Federal en Houston.

La investigación tiene lugar en momentos en que el costo de la corrupción es sumamente obvio en la deteriorada economía de Venezuela.

Jorge Giordani, ex ministro de Finanzas, dijo que hasta $300,000 millones han sido malversados de Venezuela en la década pasada a través de la corrupción a altos niveles del gobierno. Entretanto, la escasez y el hambre invaden a un país que en cierta época fue uno de los más ricos de todo el mundo. El lunes, con grandes dificultades para evitar el incumplimiento, PDVSA llegó a un acuerdo con algunos acreedores con el fin de buscar ayuda por el vencimiento de los bonos.

Confrontación con maduro

Como respuesta a la crisis nacional, la oposición se ha enfrascado en una campaña para recoger firmas con el fin de revocar el mandato y sacar del poder al presidente Nicolás Maduro. La semana pasada, el Consejo Nacional Electoral (CNE), que está en manos de seguidores leales a Maduro, suspendió estas gestiones. El domingo, la oposición acusó a Maduro de llevar a cabo un golpe de estado y se comprometió a tratar de sustituir a figuras claves en la Corte Suprema y el CNE y apelar ante la Corte Criminal International si es necesario. El martes la Asamblea aprobó iniciar un juicio “político y penal” contra el mandatario para determinar su responsabilidad en la “ruptura del hilo constitucional” por la suspensión del referendo revocatorio.

EEUU tiene un sólido interés legal en el caso ya que presuntamente se ha canalizado a través de bancos estadounidenses dinero sucio que luego se ha utilizado para comprar propiedades en el país. Los investigados están vinculados con miles de millones de dólares en ganancias, de las cuales gran parte se han transferido a paraísos fiscales en Panamá, dijeron las fuentes familiarizadas con la pesquisa.

Estados Unidos decomisaría casas y propiedades —muchas de las cuales valen decenas de millones— así como aviones privados y otros activos para crear un fondo que con el tiempo se le devolvería al gobierno venezolano después que se celebren elecciones democráticas.

Ricardo Hausmann, economista venezolano de Harvard que ha declarado más de una vez que le gustaría que actual gobierno fuera reemplazado, dijo que el liderazgo norteamericano en esta área podría ser de gran importancia.

“Si Estados Unidos dijera, ‘Hemos identificado miles de millones de dólares’ ello tendría un devastador efecto político en Venezuela con su actual gobierno”, dijo Hausmann. Washington también podría adquirir fama de actuar de buena voluntad si después devuelve cualquier dinero mal habido, agregó.

Javier Corrales, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Amherst, dijo que en su trato con Venezuela EEUU ha dejado en claro cuál es su postura al sancionar a personas en vez de castigar al gobierno. Algunos funcionarios de las agencias del orden, sin embargo, han alegado que el gobierno del presidente Barack Obama está evitando comprometerse en perseguir a funcionarios venezolanos ya que desea evitar una implosión política y económica en el país andino, y lo que quiere es ayudar a negociar una solución pacífica a la actual crisis.

Corrales dijo que aunque una interferencia política podría ser importante para concretar algunos de los encausamientos, el gobierno de EEUU deja que sea su sistema de justicia el que funcione.

El afiliado de PDVSA en EEUU que se encarga de las compras internacionales se encuentra en Houston, donde recientemente Estados Unidos encausó un caso que, según los investigadores, se parece a este. Roberto Rincón Fernández, ciudadano venezolano que vive en Houston, participó en una confabulación de soborno de $1,000 millones para asegurar contratos con PDVSA. Rincón Fernández se declaró culpable de dos cargos, entre ellos conspiración para violar las leyes de corrupción.

Desde que el partido izquierdista de Hugo Chávez ganó las elecciones en 1998, Venezuela se ha aliado con los oponentes históricos de EEUU, entre los que se destacan en particular Cuba e Irán. El gobierno norteamericano acusa a Venezuela de permitir que el país se utilice como ruta ilegal para el narcotráfico y de no adherirse a acuerdos internacionales contra el contrabando de narcóticos.

Dos sobrinos del presidente Maduro que fueron arrestados en Haití continúan detenidos en cárceles norteamericanas acusados de estar envueltos en un ambicioso plan de narcotráfico. Siempre han negado las acusaciones, en tanto un funcionario del Departamento de Estado dijo que ambos están cooperando con investigadores federales.