Fin de la ayuda venezolana reducirá tasa de crecimiento

Fragmento de la exposición del Dr. Arturo Cruz en Amcham

Gobierno efectivo

La importancia de obtener recursos, de combinar la cooperación tradicional avalada por el FMI, con la cooperación que a la sazón ofrecía el Chavismo con su socialismo del Siglo XXI. El gobierno del Comandante Ortega conservó los flujos de cooperación tradicional, c. de 500 millones de USD anuales, los que se incorporan al Presupuesto formal de la Republica, a los que se le suman como un presupuesto paralelo, los préstamos de PDVSA, arriba de 500 millones de USD por año entre 2010 y 2013, con montos menores pero significativos en el 2008, 2009, 2014 y 2015.

El presupuesto paralelo (de uso totalmente discrecional) ha facilitado sin dudas la mediación entre Estado y sociedad, contribuyendo al manejo responsable del presupuesto formal, de tal manera que los balances del sector público combinado a partir del 2010 como proporción del PIB han sido consistentemente disciplinados, incluyendo el balance anticipado para el 2017.

Entre 2010 y 2015, el PIB p/h creció como promedio anual en 3.5%, sobre la base de exportaciones y los flujos notables de IED. Y los nicaragüenses por debajo de la línea de la pobreza general, según el Informe de Resultados 2015 de Fideg, pasaron entre 2009 y 2015, del 44.7% a 39.0% del total de la población, concluyendo que el crecimiento de Nicaragua en esos 7 años ha sido incluyente, gracias, y cito textualmente, página 18 del informe:

“… a una evolución favorable de los términos de intercambio de los productos agropecuarios, mayor cantidad de remesas recibidas, y la implementación de los programas de asistencia del gobierno de Nicaragua. Los tres factores tienen un efecto igualador en el crecimiento”.

En todas las encuestas, entre 2007 y buena parte del 2010, los números del Comandante Ortega y su gestión de gobierno mostraban mejoras marginales, pero continuaban siendo muy deficientes. Sus números empiezan a mejorar, tal como lo señala la encuesta de Víctor Borge, en octubre de 2010, con 58.0% de los encuestados aprobando su gestión, 31.0% desaprobando, y 10.1% NS/NR. Para entonces, el programa Plan Techo que se inició en julio del 2009, se había generalizado, y en mayo del 2010 se hizo la primera entrega del Bono Solidario. Además, la economía iniciaba su recuperación de la fuerte contracción del 2009, y el factor miedo, de un regreso a los años ochenta, para esa fecha se había disipado.

A finales del 2011, previo a las elecciones presidenciales, en las encuestas de M & R, cuando se le preguntaba a los encuestados ¿lo que más me gusta del Presidente Ortega?, las respuestas se distribuían en una multitud de programas, destacándose el Plan Techo, pero lo notable era la respuesta de “nada me gusta”, con solo el 7.2% del promedio general de los encuestados, y 10.4% entre los independientes. En abril del 2009, ante la misma pregunta, 42.5% de todos los encuestados respondieron “nada me gusta”, y 55.1% entre los que se autodenominaban independientes.

La legalidad y legitimidad del gobierno del Comandante Ortega es cuestionable, y se puede cuestionar sobre la base de argumentos sólidos. Lo que no se puede negar es la efectividad de su gobierno hasta hora, lo que pareciese ser de mayor importancia para la mayoría de nuestros compatriotas y de nuestros vecinos centroamericanos.

La encuesta de la Corporación Latino Barómetro realizada en 18 países de América Latina entre el 15 de mayo y el 15 de junio de este año, ante la pregunta, “no me importa un gobierno no democrático si resuelve problemas”, los % más alto de respuestas que decían estar muy de acuerdo/acuerdo con esta afirmación se encuentran en Honduras y El Salvador con el 62.0% de los encuestados, seguidos por Nicaragua con 61.0% y Guatemala con 60.0%. En Costa Rica 46.0% dijo estar muy de acuerdo/acuerdo con un gobierno no democrático si resuelve problemas.

Los # de Latino Barómetro son consistentes con los de M & R, quienes por años vienen preguntando qué significa vivir en democracia en Nicaragua, con la mayoría afirmando “vivir en paz/libertad”, y entre 5.5% y 8.3%, afirmando “elegir libremente”.

¿El fin del presupuesto paralelo?

El 2013 fue el último año en que los préstamos de PDVSA superaron los 500 millones de USD, disminuyendo a 478 millones en el 2014, y en el 2015, los flujos cayeron a menos de 300 millones. En el primer semestre de este año los préstamos de PDVSA apenas llegaron a 108.4 millones de USD. Y es que Venezuela deriva el 96.0% de sus divisas de las exportaciones de crudo, las cuales no solamente se ven afectadas por el precio de la cesta venezolana (precio promedio 17-21 octubre 2016: 43.0 USD el barril), sino que también, por los volúmenes de producción, los que se esperan a finales de este año en un poco más de 2 millones de barriles diarios, con los agravantes de que la porción de crudos pesados y extra pesados ha incrementado del 30.0% de la producción total en 1998, a 60.0% en el 2015, y que la producción propia de PDVSA como % del total, disminuyó del 80.0% en el 2000, a 60.0% en el 2015. Lo que llevo al especialista venezolano en el tema petrolero, Francisco Monaldi, a concluir: “La cesta venezolana es por tanto cada vez más pesada y menos rentable”.

¿Qué ocurre entonces cuando los fondos del presupuesto paralelo disminuyen notablemente? Y las tasas de crecimiento de los últimos 5/6 años, c. del 5.0% como promedio anual, serán más difíciles de obtener en un contexto internacional incierto, que no favorece a los precios internacionales de nuestras principales exportaciones, y que pueden afectar los flujos de IED, los que todavía en este año continúan siendo notables.

Si bien es cierto en el 2015 el PIB p/h de Nicaragua en USD del 2010, apenas alcanzó el de 1979, y todavía estamos muy lejos de alcanzar los 3 mil USD de 1977, las expectativas de nuestros conciudadanos han venido en crescendo, y de cara al futuro, las láminas de zinc como el programa estelar para satisfacer las expectativas de los nicaragüenses, tienen un rendimiento marginal decreciente. Por todo lo cual, gobernar, se torna una tarea mucho más engorrosa, con altas probabilidades que la efectividad del gobierno se vea mermada, agotándose la etapa fácil del populismo responsable. (Fin del fragmento).