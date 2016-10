Secretario de la OEA no recibió a delegación antisandinista

*Funcionarios de la Secretaría General los escucharon durante dos horas

La vocería de Violeta Granera, uno de los seis representantes de una decena de grupos que están en contra de las elecciones, anunció que no fueron recibidos ayer, en Washington, por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, como habían anunciado.

En cambio, el alto cargo designó a tres miembros de su oficina para que los atendiese durante las dos horas que tardó la entrevista.

Además de Granera, que recién fundó un grupo denominado Frente Amplio Democrático, viajó al D.C., José Pallais Arana, exdiputado del PLC; los dirigentes del MRS Enrique Sáenz, Edmundo Jarquín y Edipcia Dubón; así como Carlos Langrand del grupo eduardista.

Según el informe de Granera la “reunión de trabajo (fue) con el equipo de más alto nivel designado por el Secretario General Luis Almagro para supervisar y dirigir la instancia de diálogo con el gobierno de Nicaragua”.

Los nicaragüenses insistieron al grupo en que no reconocerán los resultados de las elecciones del 6 de noviembre y que deben celebrarse nuevos comicios. “La representación opositora expresó sus deseos de que las conversaciones con el gobierno fructifiquen en la restauración de la democracia, y en especial, en restablecer el derecho de la ciudadanía a elegir”, dice el informe.

También dijeron a los representantes de Almagro que “se compartió sobre los riesgos que podría traer la utilización del diálogo para evadir los compromisos de Nicaragua con los objetivos democráticos planteados por la OEA en el comunicado de apertura”.

La delegación de la OEA les respondió que “que están en la disponibilidad de reunirse con todos los actores relevantes que puedan brindarle información útil al trabajo de la Secretaria General”, según esta versión y que “la misión que viajará a Managua el 5 de noviembre no es una misión de observación electoral”.

El grupo a cargo del diálogo de la OEA con Nicaragua son: Luis Porto, Asesor Senior para Estrategia y Desarrollo Organizacional; Jean Michel Arrighi, Secretario de Asuntos Jurídicos; Gonzalo Koncke, Asesor Estratégico; y Gabriel Bidegain, Asesor Político Principal

Gobierno critica a opositores

El canciller Samuel Santos criticó a la delegación de los grupos políticos que visitan en Washington, D.C., al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, a quien entregaron una carta con las demandas políticas de este sector.

Santos dijo a los periodistas, este mediodía, que “los que auguran el mal para este país siempre se equivocan”.

El canciller -quien hace pocas comparecencias ante los medios- minimizó al grupo de opositores que promueven la intervención de la OEA y Estados Unidos en la crisis política nicaragüense afirmando que “la suerte que tenemos es que son cuatro…” aunque “no califico la calidad de los 4”.

Santos destacó lo que llamó “concepciones nuevas” y “un futuro diferente para Nicaragua” hecho por “el trabajo de Daniel y Rosario”.

Según el dirigente sandinista, la oposición debe comenzar “a darse cuenta que con la negación y la oposición per se” no podrán derrotar al FSLN, dio a entender.