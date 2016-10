Almagro explica: “No vamos a observar elecciones”

Resumen de agencias

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, confirmó que visitará Nicaragua el 1 de diciembre próximo, después de las elecciones del 6 de noviembre, informó el organismo continental através de un comunicado oficial.

Através de un tuit, Almagro también aclaró que la misión de tres días de un grupo de técnicos a Managua, el día antes, durante y después de las votaciones del 6 de noviembre no será para “observar elecciones”.

El Ejecutivo invitó a Almagro a entrevistarse con las autoridades nacionales y representantes de las diferentes organizaciones políticas, así como todos los sectores y expresiones de la sociedad nicaragüense y del sector privado, indicó la funcionaria.

El comunicado de la OEA dice que Almagro se reunirá con todos los sectores políticos y sociales del país y de la empresa privada.

La visita del Secretario General de la OEA se dará en el marco del inicio de un proceso de diálogo entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de Nicaragüense sobre los comicios del 6 de noviembre, en los que el presidente del país, Daniel Ortega, busca su cuarto mandato y tercero de forma consecutiva.

Una delegación de la OEA visitará Nicaragua a partir del próximo 5 de noviembre, un día antes de las elecciones, las cuales analizará con invitados del Gobierno local, aunque no la observarán.

El organismo hemisférico ha dicho que entregó al Gobierno de Nicaragua un informe valorativo de Almagro sobre el proceso electoral, un documento que no se ha hecho público ni reseñado su contenido.