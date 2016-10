Secretario General de la OEA no recibió a delegación de antisandinistas

*Funcionarios de la Secretaría General los escucharon durante dos horas

*Recibidos por el Subsecretario de Estado Juan González

Redacción Central

Trinchera de la Noticia

Eliseo Núñez Morales, dirigente del Frente Amplio Democrático, FAD, dijo que la delegación de este grupo que visita Washington se reunieron con el Sub-Secretario de Estado Adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental Departamento de Estado de los Estados Unidos, Juan González.

No explicó el contenido de las pláticas, pero estas, estuvieron centradas en la crisis política que vive el país y la relación con los Estados Unidos.

Gonzalez compareció el pasado 15 de septiembre ante el Sub-comité del Hemisferio Occidental

de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, días antes de que fuese aprobada en el Congreso la ley conocida popularmente como Nica Act.

Y pese a que González dijo, al comité de congresistas, que tenía sus reservas con la ley, esta fue aprobada posteriormente y enviada al Senado para su ratificación.

La vocería de Violeta Granera, uno de los seis representantes de una decena de grupos que están en contra de las elecciones, anunció que no fueron recibidos ayer, en Washington, por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, como habían anunciado.

En cambio, el alto cargo designó a tres miembros de su oficina para que los atendiese durante las dos horas que tardó la entrevista.

Además de Granera, que recién fundó un grupo denominado Frente Amplio Democrático, viajó al D.C., José Pallais Arana, exdiputado del PLC; los dirigentes del MRS Enrique Sáenz, Edmundo Jarquín y Edipcia Dubón; así como Carlos Langrand del grupo eduardista.

Según el informe de Granera la “reunión de trabajo (fue) con el equipo de más alto nivel designado por el Secretario General Luis Almagro para supervisar y dirigir la instancia de diálogo con el gobierno de Nicaragua”.

Los nicaragüenses insistieron al grupo en que no reconocerán los resultados de las elecciones del 6 de noviembre y que deben celebrarse nuevos comicios. “La representación opositora expresó sus deseos de que las conversaciones con el gobierno fructifiquen en la restauración de la democracia, y en especial, en restablecer el derecho de la ciudadanía a elegir”, dice el informe.

También dijeron a los representantes de Almagro que “se compartió sobre los riesgos que podría traer la utilización del diálogo para evadir los compromisos de Nicaragua con los objetivos democráticos planteados por la OEA en el comunicado de apertura”.

La delegación de la OEA les respondió que “que están en la disponibilidad de reunirse con todos los actores relevantes que puedan brindarle información útil al trabajo de la Secretaria General”, según esta versión y que “la misión que viajará a Managua el 5 de noviembre no es una misión de observación electoral”.

El grupo a cargo del diálogo de la OEA con Nicaragua son: Luis Porto, Asesor Senior para Estrategia y Desarrollo Organizacional; Jean Michel Arrighi, Secretario de Asuntos Jurídicos; Gonzalo Koncke, Asesor Estratégico; y Gabriel Bidegain, Asesor Político Principal.