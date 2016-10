Agenda del día: 28 de octubre

8:00 a.m. Programa Desde el Parlamento aborda el tema: Prólogos escritos por Rubén Darío. Invitado: Dr. Francisco Arellano, Director Academia Nicaragüense de la Lengua. Lugar: Estudio Canal Parlamentario, Edificio de Comisiones Parlamentarias General José Dolores Estrada.

9:00 a.m. XI Congreso de Defensores Públicos de Nicaragua. Preside la doctora Alba Luz Ramos Vanegas, magistrada presidenta de la CSJ. Lugar: Centro de Convenciones “Olof Palme”.

9:00 a.m. La Organización Nicaragüense de Agencias de Publicidad (ONAP) invita a inauguración del Primer Festival de Publicidad “Granada Creativa”. Lugar: Hotel Granada, Granada.

9:30 a.m. La Universidad Hispanoamericana (UHISPAM) en el marco de su 19 aniversario de fundación invita a realizar cobertura periodística de la Expo UHISPAM 2016. Lugar: Sede Central de Universidad Hispanoamericana (UHISPAM) Aula 11.

9:40 a.m. La junta directiva del Consejo Superior de Universidades Privadas (COSUP) celebra el XV aniversario del COSUP. Lugar: Hotel Barceló Managua-Salón Momotombo.

10:00 a.m. Claro invita a la prensa a dar cobertura a la Feria de Empleo Claro 2016. Lugar: Claro Las Piedrecitas.

2:00 p.m. La Dirección de Resolución Alterna de Conflicto (DIRAC) de la Corte Suprema de Justicia, invita a la prensa a la inauguración del Centro de Mediación Arbitraje VASILA, S.A. Lugar: Calle principal de Ciudad Jardín, oficina de Movistar 30 varas al norte.