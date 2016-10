Gossip: Top ten semanal (XL)

Por Hamlett

 Una intensa semana con un panorama de corto plazo mucho más claro que la anterior. El análisis de los temas tiene más elementos que considerar, desde el resultado electoral hasta qué ocurrirá en los próximos años sin el doble presupuesto que manejó Daniel Ortega, cuando portaba dos “pistolas” de dinero como el Ratón Vaquero.

 Veamos el resumen semanal:

 1. FONDOS. Trinchera de la Noticia reveló que el financiamiento de la campaña de grupos antisandinistas en contra de las elecciones provenía de fuentes norteamericanas que usan a una fundación reconocida para triangular el dinero. La Embajadora Laura Dogu reaccionó el lunes y negó que fondos de Estados Unidos hayan sido canalizados a través de NDI y FUNIDES hacia los grupos políticos. El martes, la presidenta de FUNIDES nos envió una carta diciendo que ellos no acostumbran tomar dinero para entregarlo a terceros.

 2. TRANSPARENCIA. La comandante Dora María Téllez, dirigente del MRS, se victimizó en un tuit y acusó a Trinchera de la Noticia de actuar conforme a los intereses del Frente Sandinista. Pero, no dijo nada sobre quién paga esta campaña. Los seis pasajes para la delegación que fue a Washington cuestan no menos de $5,000 dólares, los cuatro que fueron a Uruguay otros $5,000 dólares, la impresión y el lanzamiento del libro de Mundo Jarquín, hecho al alimón, o las protestas en el interior del país. ¿O no tenemos derecho a preguntar a la “verdadera oposición” de dónde sacan riales para sus movilizaciones?

 3. “OBSERVACIÓN”. El presidente Daniel Ortega y la “verdadera” oposición siempre han criticado el “turismo político” de los adláteres del régimen sandinista que cada cinco años llegan en tropel a decir lo lindo que estuvieron las elecciones. Esta semana la OEA y Ortega acordaron el envío de tres asesores que estarán 5, 6 y 7 de noviembre en Managua. Ya aclararon que no son “observadores electorales”. Una evidencia más del gran amarre que viene con Mr. Yankee.

 4. “ALMAGRAZO”. Cuando salió de Managua, el exdiputado Enrique Saénz y la activista Violeta Granera estaban seguros de que el miércoles pasado los iba a recibir el Secretario General de la OEA, Luis Almagro. Llegó el día y Almagro los puso en contacto con la comisión que está negociando en el diálogo con los delegados de Ortega. ¿Quiere más masa la lorita?

 5. DESAFÍOS. El Dr. Arturo Cruz Sequeira trazó el panorama actual del país, desde las incuestionables cifras de los resultados macroeconómicos. También dibujó los desafíos del régimen de Daniel Ortega y los que podría esperar en el próximo quinquenio. Los próximos cinco años serán más lentos en crecimiento y menos necesidades serán satisfechas por razones obvias: el estado de la economía mundial y el fin de la cooperación venezolana. Pero, podrían ser peor sin cambios democráticos y al modelo del gobierno, advierte el catedrático incaísta.

 6. GASOLINA. El Instituto de Defensa del Consumidor se sumó a ANDIVA en la preocupación por los efectos que tendrá el cambio de la gasolina súper de 95 octanos que entrega PDVSA a Albanisa en la economía nacional (daños a motores de vehículos particulares e industriales) por una de menor calidad. El tema es mucho más preocupante y tiene que ver con el posible engaño que estaba fraguándose al pretender que se nos venda gasolina de 91 octanos “reforzada” con aditivos como si fuese la misma súper.

 7. ACCIDENTES. Cinco muertos en Chinandega cuando un menor de edad en estado de ebriedad chocó contra objetos en la carretera. La Policía está preocupada porque este año podría sentar un récord en muertes en calles y otras vías. Y eso que pronto viene la temporada de fiestas, diciembre y fin de año, que superan por mucho a la semana santa.

 8. ENCUESTAS. Los encuestadores se enredan porque quieren, aunque a veces la “exquisitez” de sus sondeos rayan en lo incomprensible. Según CID Gallup el 64% de los nicaragüenses dijeron a sus encuestadores que tienen una “opinión favorable” de Daniel Ortega pero que solo el 52% lo considera su “candidato preferido”. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Al menos en este campo, M&R ha sido más consistente en vendernos al Comandante como el candidato del permanente 63% de preferencias.

 9. EEUU. Las encuestas de los Estados Unidos, que también se equivocan de vez en cuando, siguen pautando a Hillary Clinton como la ganadora de las elecciones del 8 de noviembre. Real Clear Politics que refleja todas las encuestas importantes reveló ayer que Clinton (48.4%) le saca una ventaja de 5.7% puntos porcentuales a Trump (42.7%). Viendo cómo marchan los candidatos en los estados hay una contundente mayoría para la demócrata que aún tiene que remachar algunos estados claves.

 10. VENEZUELA. Venezuela sigue en la cuerda floja. El Papa Francisco bendijo el diálogo, pero la oposición convocó a iniciar el proceso político para la destitución de Nicolás Maduro. Miles y miles de personas respaldaron a la opositora MUD en las calles. Maduro no está coto, pero muy pocos creen que podrá salvarse de la “tendencia” hacia la derrota del proyecto chavista.