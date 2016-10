No hay por quien votar en la oposición

Por Carlos Salgado Gómez*

Estamos en la recta final de la campaña electoral, iniciada a finales de agosto 2016, y que concluye con las votaciones del 6 de noviembre.

Con un fracaso obvio para quienes buscaron bloquear las elecciones, y no fue así porque los comicios van, con la OEA visitando Nicaragua, con un encuentro posterior el primero de diciembre y un fragmento de opositores queriendo legitimar sus pedidos de no optar al poder y retirarse con argumentos internos que no tienen arraigo en la conciencia de la nación.

No hay porqué votar por la oposición debido a que nunca tuvieron desde el PLI firmeza legal, construyeron sobre una ilegitimidad, descalificando a otro sector de oposición y dejaron que el sandinismo trabajara todos los días, mientras ellos estaban disputando mediáticamente la hegemonía de este sector. En tanto, Arnoldo Alemán desde el PLC empujaba escenarios probando con un incapaz político, aparente eje de unidad, hablo de Noel Vidaurre, enfrentado hasta ese momento por los amigos de Eduardo Montealegre, que lo hicieron agarrar vara y lo dejaron sin beatriz y sin retrato.

El PLI de Eduardo Montealegre realmente no era de él, era de Indalecio Rodriguez, y al igual que le pasó con Eliseo Núñez Hernandez, se quedó sin ALN y sin PLI. Pedro Reyes Vallejos asumió “legalmente” la crisis del PLI y abrió un nuevo cisma. Adolfo Martínez Cole se quedó con él en la Asamblea Nacional como jefe de bancada, Eddy Gómez, exeduardista asumió un escaño de propietario en el Parlamento entre otros, mientras “los duros con Eduardo” están fuera de la política activa y sin escaños.

La oposición no tiene votantes, porque están divididos. Unos se llaman “yo soy la verdadera oposición” aunque decidieron no optar al poder renunciando a las elecciones. Y así le robaron el espacio a los que, si optaron por buscar el poder, participando en los comicios.

Este sector se quedó esperando la “pequeña ayuda del amigo, de los Estados Unidos” obviando la voluntad del pueblo con los que si optan al poder. Si hay por quién votar en el PLC, en el partido Conservador, en el PLI o ALN. Por supuesto el sandinismo tiene su casilla, en la 2.

