Agenda de actividad del 1 de noviembre

8:00 a.m. M&R Consultores invita a presentación de resultados de la 8va. Encuesta Nacional Elecciones Nacionales 2016, realizada del 26 de octubre al 29 de octubre. Lugar: Rostipollos Bolonia, contiguo a Óptica Nicaragüense.

9:00 a.m. Lanzamiento de la tarjeta de crédito Walmart MasterCard. Lugar: Walmart en Carretera Sur.

9:00 a.m. Tema: Continuación de la Cuarta Sesión Ordinaria de la XXXII Legislatura de la Asamblea Nacional. Lugar: Hemiciclo, Edificio “Mártires del 22 de enero de 1967”.

9:50 a.m. La Embajada de la República de China (Taiwán) y Upanic invitan a la prensa a la presentación de la delegación cafetalera nica participa en feria del Café de Taiwán. Lugar: Bolsagro de Upanic.

10:30 a.m. Ciudadanos por la Libertad (CxL) ofrece conferencia de prensa. Lugar: Sede CxL, del antiguo PLI, en Los Robles.

12:30 p.m. La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional consulta el decreto de préstamo para financiar programa de infraestructura regional de comunicaciones del Caribe. Invitados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Lugar: Salón Sacuanjoche, Edificio de Comisiones Parlamentarias Gral. José Dolores Estrada.

2:30 p.m. El Banco Centroamericano de Integración Económicas (BCIE) invita a la prensa a la firma del contrato de préstamo “VI Proyecto de Mejoramiento de Carreteras”. Lugar: Salón de Directorio, Oficina regional del BCIE, Edificio Plaza España.

3:00 p.m. Claro y la Embajada de México en Nicaragua invitan a la conferencia de prensa sobre la celebración del Día de Muertos. Lugar: Embajada de México.