Campaña de Clinton pide a FBI revelar relación Trump-Rusia

Por Roberta Rampton/White Plains, EEUU

Un asesor de la campaña presidencial de Hillary Clinton instó el martes al FBI a desclasificar la información que tenga sobre cualquier relación entre Rusia y el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, acusando a la agencia de no tratar a los nominados de la misma manera.

El FBI abrió una revisión sobre las acusaciones de que Trump o sus asesores podrían haber desarrollado lazos indebidos con empresarios o empresas en Rusia, pero no halló vínculos concluyentes, según fuentes conocedoras del tema. La agencia no ha discutido el tema en público.

A una semana de la elección, la campaña demócrata busca contener el daño causado por el anuncio del director del FBI, James Comey, sobre nuevos correos electrónicos que podrían tener relación con una investigación acerca del uso de un servidor privado por parte de Clinton cuando era secretaria de Estado. El funcionario dijo que no se sabía si los e-mails eran relevantes.

Trump y otros republicanos aprovecharon el anuncio de Comey para intensificar las críticas a la candidata demócrata, que lidera la mayoría de los sondeos para la elección del 8 de noviembre. El director de campaña de Clinton, Robby Mook, cuestionó que el FBI no haya divulgado información sobre los lazos de Rusia con Trump y sus asesores de alto nivel.

“Si usted está en el negocio de divulgar información sobre investigaciones a candidatos presidenciales, divulgue todo lo que tenga sobre Donald Trump. Divulgue información sobre su relación con los rusos”, dijo Mook a CNN. “Es inconcebible y el director Comey debe responder esto”, agregó.

La investigación del FBI revisó acusaciones de que Trump o sus allegados habrían realizado negocios con individuos en Rusia sujetos a sanciones financieras de Washington.