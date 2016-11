Así fue la boda donde fue capturado Elías Antonio Saca

*La boda del hijo de Saca se realizó en una de las capillas más importantes de Antiguo Cuscatlán. Hubo cerca de 400 invitados.

EL SALVADOR

Lo que inició como una boda normal, la fiesta de una familia de clase media alta del país, finalizó en confusión y captura de Elías Antonio Saca. Uno de los hijos del expresidente Elías Antonio Saca contraía matrimonio ante la Iglesia católica.

Los ritos se realizaban en una de las capillas más importantes de Antiguo Cuscatlán. A los cerca de 400 invitados les aguardaba una cena de lujo y una fiesta bailable en un reconocido centro de convenciones del mismo municipio.

Los convidados vestían sus mejores galas. Los hombres se acomodaban su smoking y conversaban sobre los vientos favorables para la pesca en esta época, y las mujeres cuidaban sus peinados y vestidos.

Según relató a LA PRENSA GRÁFICA una de las personas que estuvo en el lugar, los invitados eran, en su mayoría, familiares y amigos íntimos de los novios. Hasta cuatro generaciones de descendientes del Oriente Medio llenaban las mesas.

Minutos antes de que empezaran a servir la cena, a las 9:30 de la noche, parientes y amigos lloraban al observar al nuevo matrimonio bailar el tradicional vals nupcial. Los comensales comentaban y contemplaban la alegría de los recién casados.

“Todo se sentía en familia”, comentó a LA PRENSA GRÁFICA uno de los asistentes.

Lo que no sabía ninguno de los invitados a la boda era que la Fiscalía General ya había ordenado capturar a un expresidente.

Esta vez con el agravante de que también estaban siendo requeridos dos de sus hombres de confianza. El exsecretario de Comunicaciones Julio Rank y el exsecretario de la Juventud César Funes. También otros tres funcionarios administrativos, que actualmente continúan sus labores en Casa Presidencial.

Aunque la mayoría de invitados estaba al tanto de las acusaciones contra el expresidente y sus allegados, nadie hablaba sobre el tema. Ni porque luego serían testigos de su aprehensión llegaron a dilucidar sobre los acontecimientos.

Cerca de la medianoche, al finalizar la cena, los grupos de reacción de la Policía Nacional Civil acordonaron la manzana. Los fiscales estaban escoltados por hombres encapuchados que sostenían armas de grueso calibre.

Los jefes de los equipos especiales ordenaron a sus subalternos y las luces de las patrullas se encendieron en el lugar.

Aunque todo estaba dispuesto para una nueva intervención violenta, usual en algunas intervenciones policiales, con puertas al suelo, gritos de “no se mueva nadie”, insultos y amenazas, las autoridades prefirieron ingresar silenciosos y aprehender a los presuntos “corruptos” sin que ninguno de los presentes se diera cuenta. “Afuera montaron un gran show”.

Pero solo entraron los fiscales”, aseguró uno de los invitados. Esta vez a la coacción policial se le impuso el protocolo de la fiesta, sin que los comensales se alteraran. Cada fiscal se acercó a los acusados, le leyó los delitos por los que estaba siendo requerido en privado y acordó su entrega.



Uno de los convidados recuerda que el primero en salir fue el exsecretario de Comunicaciones Julio Rank. El exfuncionario llamó a su abogado y sin esposas caminó a la par del fiscal. Era una situación más bien cordial, subió a una camioneta y abandonaron el lugar.Ese fue el momento que alarmó a los participantes de la boda, quienes muy discretamente intentaron abandonar el lugar. Entre risas y planificaciones para posteriores reuniones, los asistentes se acercaron a las puertas del salón. Ahi se toparon con una advertencia: los hombres armados les informaron que tenían prohibido salir del recinto. La gente se acumuló en la entrada del lugar.Seguían hablando de cualquier otro asunto que no fuera el caso de la supuesta corrupción Saca. Unos pocos minutos después de la medianoche, a los invitados se les permitió terminar con el silencio incómodo y abandonar el lugar.El expresidente se dirigió a la ex primera dama y a su nueva nuera, para comentarles que se entregaría sin oponer resistencia. Justo como el exsecretario de Juventud, caminó sin esposas hacia la camioneta. El vehículo lo trasladaría a las bartolinas de la Dirección Antinarcóticos. En ese mismo lugar por donde recién pasaron el expresidente Francisco Flores y el ex fiscal general Luis Martínez.Fuente: La Prensa Gráfica, El Salvador.