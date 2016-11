Aguerri informa sobre Declaración de Cartagena

Documento fue entregado a presidentes

El presidente del COSEP, José Adán Aguerri, se refirió ayer en conferencia de prensa a la reunión que sostuvieron la semana pasada, las Organizaciones Empresariales Iberoamericanas en el contexto de la XXV Cumbre Iberoamericana de Presidentes en Cartagena, Colombia.

Durante tres días se reunieron primero las organizaciones empresariales centroamericanas; en segundo lugar, las organizaciones empresariales de Iberoamérica y en tercer lugar el encuentro con los presidentes de la región que asistieron a la Cumbre.

“Le entregamos a los presidentes la Declaración de Cartagena de la XVII Reunión de Presidentes de Organizaciones Empresariales Iberoamericanas, en este contexto quisiera destacar el planteamiento que hicimos alrededor de los temas de juventud, educación y emprendimiento”, expresó.

Aguerri explicó que algo más del 30 por ciento de la población de Iberoamérica se encuentra en el rango de 15-29 años de edad (108 millones de jóvenes en la región). “En este sentido nosotros como organizaciones empresariales y el sector público tenemos que buscar como posicionar a los jóvenes como actores estratégicos para transformar sus vidas en los temas sociales, económicos, políticos y culturales… tenemos que aprovechar esta realidad demográfica y la ventana de oportunidades que está abierta ya en la región”.

El presidente del COSEP agregó que nos encontramos con una región latinoamericana que no tiene una posición en este momento alentadora ya que, uno de cada cinco jóvenes latinoamericanos no estudia, ni trabaja en la región; “y ese es uno de los principales desafíos más aún cuando nos hemos comprometido como países a impulsar la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 que en su octavo punto señala que tenemos que impulsar el crecimiento económico y que sea con empleo pleno, integral y eso tiene que incluir a los jóvenes”, explicó.

La Declaración de Cartagena también plasma el vínculo entre educación, empresa y empleo con la participación tanto del sector privado, sector público y la academia.

“En este contexto hemos partido que si nosotros aumentamos la cobertura de la calidad educativa vamos a asociarlo a mejores factores de productividad y competitividad que es lo que las empresas queremos y también va a estar relacionado a la reducción de pobreza, a la construcción de ciudadanía, a la identidad y cohesión social”, continúo.

El presidente del COSEP dijo que hay un nuevo ambiente en donde se ha entendido que las conversaciones que tienen los sectores público-privado son diferentes, “ya no es el sector público sobre el cual se tiene que centrar la agenda que le dé respuesta a los países, hay un entendimiento de los gobiernos donde los sectores privados tenemos que ser parte de esa agenda, donde tenemos que ser sectores pro activos y buscar las respuestas que necesitan nuestras poblaciones”.

Aguerri dijo que esto abre un espacio importante sabiendo que en el corto plazo se espera que haya 500 diferentes tipos de nuevos trabajos en el mundo y que el 40% de los empleos que hoy existen se pierdan porque ya no serán requeridos esos trabajos. “Tenemos que entender que el trabajo como lo conocemos hoy ya está cambiando, vamos a tener nuevas formas de trabajar que cambiara la estructura jerárquica como se conoce en los ambientes laborales y tenemos que hacer un esfuerzo muy grande las organizaciones empresariales, el sector público y la cooperación para preparar a nuestros jóvenes ante ese cambio”, dijo el presidente del COSEP.