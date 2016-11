El fantasma de Tacho

Escuchamos varios comentarios en los últimos días de que en lo que es hoy el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) funcionará una de las tantas instancias del poder electoral. Lo que ha provocado las opiniones que nos han llegado es que donde es el IND fue la hacienda El Retiro hasta el 19 de Julio de 1979. Nada menos que la fue la residencia de la familia Somoza-Portocarrero. Por eso es que medio broma y medio en serio, nos recordaban la frase de Tacho Somoza Debayle cuando tras ser derrocado por la insurrección popular en 1979, dijo que el pueblo le pediría de rodillas volver. La historia no le dio la razón, porque el 17 de septiembre de 1980 un comando guerrillero lanzó un basukazo contra el vehículo en el cual se movilizaba en Asunción, Paraguay, donde se había exiliado bajo la protección de su amigo el entonces presidente Alfredo Stroessner.

Hoy amanecimos “silenciados”

Realmente no seremos nosotros, sino que a partir de las 00 horas de hoy la ley establece el silencio electoral, lo que implica que ya no escucharemos ni veremos la propaganda política. Veremos si hoy amanece limpia la ciudad y todo el país. Nos quedan tres días para que la conciencia de cada quien nos dicte por quien votar. Ojalá que no haya violación a la ley.

La ley seca

Las disposiciones policiales establecen que desde horas antes de las elecciones no se venderá licor, por lo que desde ayer muchos comenzaron a “prepearse” como decimos popularmente. Pero en las redes sociales están circulando toda clase de chistes referente a este tema y otros relativos a las votaciones.

Le cambió la letra

La primera dama y candidata a vicepresidenta por el FSLN, emitió ayer un mensaje de cierre de campaña en el cual leyó la letra de la canción Nicaragua Mía, uno de los símbolos de nuestra identidad nacional. ¿Saben cuál es? La que inicia así: “Con un pedazo de cielo, mi Nicaragua se formó…

La JS visitó tumbas de familia Ortega

En el Día de Difuntos, millones de nicaragüenses de todas las condiciones sociales, políticas y económicas visitan las tumbas de sus seres queridos. Sin embargo, ayer nos llamó la atención que el portal digital oficialista El 19 publicó una nota en la que informa que miembros de la Juventud Sandinista colocaron ofrendas florales y declamaron poemas en las tumbas de los padres del presidente Daniel Ortega, y de su hermano Camilo, en el cementerio general de Managua.

Coincidencia de misas

La misa ayer por la mañana en la Catedral de Managua fue en honor a la consagrada imagen de la Sangre de Cristo. Fue oficiada por el padre Leonel Alfaro, vicario, pero la misa coincidió con el día de los fieles difuntos. Hubo un momento de silencio para que cada uno de los feligreses recordara a sus seres queridos. Luego del oficio religioso, la imagen de la Sangre de Cristo fue visitada por decenas de devotos. Parte de las promesas fue una serenata cantada por un mariachi. (Fotos: mat).