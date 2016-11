Empresario fustiga a “oposición de un estado fallido”

*Dirigente empresarial critica el “infantilismo político” y pide se le de paso a “una nueva generación”

*César Zamora Hinojos dice que la oposición “es carente de credibilidad, con mil ocurrencias”

*La falta de un liderazgo opositor crea el desbalance que ha fortalecido al orteguismo

Trinchera de la Noticia

César Zamora Hinojos, presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua, criticó fuertemente a los grupos que se oponen a las elecciones generales del próximo domingo y los llamó “opositores de un estado fallido”.

“Cuando menciono que nuestra oposición es propia de una oposición de un estado fallido es por su infantilismo y la falta de criterio para analizar el país. Y a eso le unís la desunión”, declaró al programa Jaime Arellano en La Nación.

“La receta es lo que estamos viendo hoy, el desprestigio de la oposición ante la ciudadanía es espantoso. Te empiezan a hablar de diálogo a través de bazukas o te dicen yo no confío en el presidente Ortega”, apuntó el presidente de la Cámara Nicaragüense de Energía.

“Los principios se defienden en los momentos claves. Al final no se trata solo de los principios, sino de lo que queremos de este país, a veces uno se tiene que ensuciar la mano y los codos de lodo. Hay que hacer lo correcto y lo que no está de moda. Yo no quería este proceso electoral, pero es lo que es. Vamos a buscar una solución. Es el próximo proceso electoral lo que importa”, indicó en el programa de TV.

Falta confianza

Zamora dijo que tenemos que “buscar una salida al país, tenemos que generar confianza”.

Pero, no cree que “esta oposición de viejos, que sólo tienen derrotas en sus lomos y poca credibilidad” puedan conducir y llegar a puerto seguro en un diálogo.

Zamora apuntó que “hay que apartarlos de la vida nacional, necesitamos a una nueva generación que quiera asumirla, este un problema del país”.

En la medida que pongamos la agenda liviana e inteligente, de buscarle solución al próximo proceso electoral habremos ganado mucho de cara a los temas de derechos humanos y de institucionalidad. El país tiene una oportunidad que tiene que aprovechar.

“Yo creo que es importante hacer un diagnóstico de la situación del país, ubicarnos dónde estamos, lo que implica este diálogo con la OEA entre el estado de Nicaragua y la OEA y sus resultados tendrán implicancias en la vida nacional en los próximos 10 años”, agregó.

El empresario dijo que “hay mucho en juego”.



Insistió que “la oposición es de un estado fallido y no nos deja sorprender en sus pleitos, están más preocupados en destruirse entre ellos que enfrentar democráticamente al gobierno de Daniel Ortega”.

Se refirió a que estos grupos están carentes de credibilidad, tienen “mil ocurrencias, pero cada día nos entregan un rosario de fracasos, hoy estamos situados en esta posición porque se ha carecido de liderazgo opositor y este es el déficit que tiene el país. Si lo contrastas con un gobierno fuerte y disciplinado que sabe adónde quiere ir, que tiene gavetas para resolver muchos de los problemas que se enfrenta estamos en una situación muy delicada”.

Zamora Hinojos apuntó que “una solución para el país pasa porque los procesos electorales del futuro sean creíbles para la población. Si nosotros resolvemos ese tema, los demás temas de derechos humanos y de institucionalidad se pueden ir resolviendo”.

Hacia dónde ir

“¿Cómo desenredamos este nudo gordiano?”, se preguntó el dirigente gremial. “Esto es hacia dónde tenemos que irnos moviendo. Hoy se presenta una oportunidad determinante para el país que hay que saber aprovechar. No se trata meter muchos temas en la agenda porque lo único que van a hacer es complicar la solución para el país”, dijo. “Creo que si le metemos mucho a la agenda la vamos a enredar”.

“Vos ves La Prensa (del domingo), un director del grupo asesor de La Prensa lo que está proponiendo es un bazukazo para el presidente Ortega. Por allí vienen esas “soluciones”, aunque no están dispuestos, ellos, a poner la bazuka ni a comprarla, aunque están dispuestos a celebrar que eso suceda”, dijo Zamora.

Calificó de demencial este tipo de planteamientos, “lo que estás viendo es que no quieren diálogo con la OEA, les molesta el diálogo con la OEA, lo quieren reventar”, indicó.

Zamora propone entonces que “lo que tenemos que hacer es que la agenda sea simple, determinante para el quehacer del país, para ir resolviendo los problemas poco a poco. Creo que el país pasa porque si los futuros procesos electorales son transparentes podemos ir resolviendo todo lo demás de manera diáfana y a través del diálogo, porque mucho está en juego”, reiteró el presidente de la cámara de los generadores de energía.

Crear nuevas condiciones

El dirigente empresarial insistió en la entrevista con Arellano que el diálogo con la OEA debe resultar en la celebración de próximas elecciones “a través de un cambio a la ley para que todo el mundo esté tranquilo de que los próximos procesos electorales van a ser limpios y transparentes para todos los nicaragüenses y creo que también todo el partido que quiere correr, pueda correr. Si nosotros resolvemos esto para el próximo proceso electoral para el próximo año, poco a poco vamos a ir resolviendo la participación de la oposición en las negociaciones propias del Estado”.

Zamora comentó que no es momento de reformar la Constitución. “Creo que tocar temas constitucionales no es el momento” agregando que sus amigos “lo primero que te dicen es que cuando se cambió la Constitución en el 95 fue para evitar que Daniel Ortega volviera al poder. Los que lo traicionaron fueron los de su propia gente. Cuando hablamos de temas constitucionales es un tema que no deberíamos metérselo al país, porque no tenemos la cultura para ser objetivos”.