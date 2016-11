Gossip: Elecciones en Brasil y abstención

Por Hamlett

Otros temas han opacado la primera gran derrota electoral del Partido de los Trabajadores de Brasil, el otrora poderoso PT, el domingo pasado, después de la caída de la ex presidenta Dilma Rousseff. Y no es poca cosa.

Las elecciones municipales debían ser la prueba de que el PT aún tenía intacto su músculo electoral y que los daños sufridos con la salida de Rousseff y el juicio al expresidente Lula da Silva no eran lo suficiente para haberles acabado.

El PT concurrió a la segunda vuelta de las municipales habiendo perdido Sao Paulo en la primera ronda, la ciudad que vio nacer al partido de izquierda y centro industrial de la nación sudamericana. El domingo perdieron Río de Janeiro ante un dirigente evangélico de la Iglesia Universal del Reino de Dios, la tercera más grande de Brasil y acusada por los católicos de pervertir el cristianismo y de convertirlo en una fuente de riqueza. Marcelo Crivella, 59 años, ganó la emblemática Río con el 59% de los votos.

El pastor evangélico ganó con la bandera del Partido Republicano Brasileño, surgido del seno de su misma Iglesia.

Los analistas coinciden que Brasil ha dado un fuerte giro a la derecha impulsados por la caída del PT y el ascenso de Temer.

Esta derechización está liderada por las iglesias evangélicas que, como sabemos, son muy poderosas en esa nación.

El diario El País dice que “la gran vencedora fue la abstención (28,8%) y los votos blancos y nulos (20%). La resaca de la crisis política, los escándalos de corrupción y el largo proceso de destitución de Rousseff se han traducido en desgano político en estas elecciones municipales”.

pesar del voto obligatorio en Brasil, la abstención ya fue protagonista en el primero turno en Río y en otras grandes capitales, donde los candidatos más votados no consiguieron superar la suma del no voto.

Abstención en Nicaragua

Esto me lleva al tema de la abstención y la campaña contra el voto. Les cuento una anécdota real.

A finales de 1990, el Frente Sandinista y el PLC llegaron a la conclusión, cada quien por su lado, de que el afirmamiento de la democracia en el país era una realidad y que, como régimen político imperfecto, traía dos cosas de la mano: 1) Los ciudadanos empezaban a mostrar desinterés en las urnas electorales, 2) Un piso del 45% de los votos para ganar las elecciones presidenciales -la reforma del MRS y los “pescaditos” de 1995- era una meta muy alta para conseguir con el creciente desinterés cívico.

El FSLN había perdido un caudal de votantes por esta y otras razones, dos de ellas el ascenso de los liberales y la división sandinista.

En 1984, el FSLN en unas elecciones parecidas a las actuales obtuvo el 67% de los votos válidos. A pesar de que fueron organizadas en medio de una cruenta guerra civil, el 75.4% de los ciudadanos inscritos fue a votar. Seis años después, en 1990 la asistencia a las JRV fue el 86.3%.

La guerra

En Nicaragua y en otros países, la sensación de inseguridad, de crisis, lleva a la gente a votar por una opción que les prometa paz, estabilidad y progreso. En nuestro caso, las dos participaciones electorales más altas, 1984 y 1990, fueron a causa de la guerra.

El Frente Sandinista cimentó su imagen electoral en las grandes movilizaciones, tanto en 1990 como en 1996 y 2001, jugó a llenar las plazas, cargando desde entonces con la frase de que el sandinismo llenaba plazas, pero no ganaba elecciones.

En 2016 lo ha hecho al revés, evitó las grandes movilizaciones para dar al país una sensación de control, de seguridad, de “normalidad” que evite a los ciudadanos buscar un “refugio” en otras opciones, a las que, además, ha destrozado mediante toda clase de maniobras.

Evidencias

La UNO ganó en 1990 con el 54.7% de los votos contra el 40.8% de Daniel Ortega. Además, doña Violeta heredó una Constitución hecha a la medida del sandinismo para gobernar sin obstáculos. Pero, los conflictos internos, el pleito adelantado de la UNO contra el equipo de la mandataria, la división de la bancada en la Asamblea Nacional, y la corrupción comenzaron a minar desde temprano el poder heredado en las urnas.

Ese año el triunfo fue contundente. Adicionalmente, ganaron 101 alcaldías contra 30 del FSLN.

Seis años después, Ortega sufrió una segunda derrota que debilitó más a su base, fue perdiendo la aureola de un partido a temer, pese a que siguió siendo el partido más sólido en cuanto a militancia.

Ojo al Cristo

En 1996, la participación electoral fue del 76.39% (86.23% en 1990), bajó más, a 73.19% en 2001 y perdió un adicional 6.35% en las de 2006 cuando la asistencia cayó al 66.48%. De allí que alcanzar el 45% que había dejado el pacto MRS-Pescaditos sería una proeza para el FSLN y los mismos liberales pese a que habían ganado consistentemente tres presidenciales.

La clave estuvo en las elecciones municipales que demostraban el fortalecimiento del FSLN en las ciudades y del PLC en el campo. El voto comenzaba a cambiar de rumbo y la tendencia era al descenso.

Este año veremos si la abstención crece, por razones “naturales” y la campaña del No voto. Si ello ocurre el sandinismo y la oposición tendrán que repasar su guión.