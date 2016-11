Más cerradas imposible: Clinton 48.1%, Trump 42.3%

*¿Quién ganaría hoy en los Estados Unidos?

¿Qué porcentaje de voto obtendrían los candidatos si se celebraran hoy las elecciones? ¿Cuántos votos electorales ganaría cada uno? Enfrentamos a los candidatos en varios gráficos que muestran el resultado de las últimas encuestas.

Por Javier Figueroa

Hacia qué lado se inclina el voto popular en el conjunto del país? ¿Cómo evoluciona la tendencia de voto desde que acabaron las convenciones de los partidos? Este gráfico refleja el estado diario de la contienda a partir de las encuestas nacionales.



Para ser elegido presidente de Estados Unidos hace falta alcanzar 270 votos de los 538 que conforman el Colegio Electoral, el sistema de segundo grado que efectivamente elige al presidente. Cada voto se asigna al candidato que consigue la mayoría del voto popular en cada estado. Este gráfico muestra a qué candidato irían a parar los votos electorales según los sondeos.Si en este momento se celebraran las elecciones presidenciales, así quedaría el reparto de votos electorales entre los candidatos. Los valores están basados en los promedios de las últimas encuestas de opinión en cada estado. En los casos en los que no hay sondeos, se muestra el resultado de las últimas elecciones presidenciales.Clinton aventaja a Trump por 48 puntos entre los hispanosUna encuesta exclusiva para Univision Noticias de Bendixen & Amandi International y The Tarrance Group revela que el Partido Republicano y su candidato tienen un serio problema de imagen de cara a las presidenciales.Por Daniel MorcateDonald Trump suele afirmar que los hispanos lo quieren y que votarán por él en las elecciones presidenciales de noviembre. Pero una nueva encuesta exclusiva de Univision Noticias sugiere que los electores hispanos tienen muy mala opinión del virtual candidato presidencial republicano y piensan votar abrumadoramente por su rival demócrata, Hillary Rodham Clinton. La ex secretaria de Estado tiene el 67% de la intención de voto entre los hispanos registrados como electores a nivel nacional, Trump el 19%, Gary Johnson, candidato del Partido Libertario el 4% y Jill Stein, del Partido Verde, el 2%, según la encuesta bipartidista realizada por la firma demócrata Bendixen & Amandi y la firma republicana The Tarrance Group. Esta es la primera encuesta nacional de votantes hispanos que realiza Univision Noticias desde que concluyeron las elecciones primarias.l amplio margen de ventaja de Clinton se halla en el rango que necesita típicamente un candidato presidencial demócrata para ganar no solo el voto latino sino también la presidencia. Y refleja la percepción negativa que los votantes hispanos tienen del magnate de bienes raíces. Mientras que el 69% dicen tener una opinión favorable de la aspirante demócrata, más de tres cuartas partes, el 77%, aseguran tener una opinión desfavorable de Trump. Además, la mayoría de los votantes entrevistados cree que Clinton tiene una personalidad y un temperamento mejores que los de Trump para desempeñar el cargo de presidente (64% / 14%), que ella está en mejor disposición de mejorar la vida de los hispanos (67% / 12%), que manejaría mejor la economía nacional (58% / 23%), los temas de inmigración (63% / 17%), la atención médica (63% / 16%) y la amenaza del terrorismo (58% / 22%).Pero no todo es color de rosa para Clinton entre los votantes hispanos. La encuesta exclusiva de Noticias Univision revela que 42% de los encuestados la consideran mentirosa, mientras que solo 39% opinan lo contrario. Este dato refleja la extensa investigación federal de la forma en que Clinton manejó sus correos electrónicos cuando era Secretaria de Estado y las duras críticas que le hizo al final de la investigación este mes el director del FBI James Comey, quien no halló motivos para formularle cargos criminales. Sin embargo, el juicio de los votantes hispanos es aún más severo contra Trump, pues casi tres cuartas partes, el 73%, opinan que el candidato presidencial republicano es racista.