EEUU: Dos estados podrían resolver la elección del 8 de noviembre

*Entre los estados decisivos, el votante individual de New Hampshire y el de Nevada es el que tiene ahora más poder. *Los lugares clave siguen indicando una victoria de Hillary Clinton



Por María Ramírez

UNIVISION

Tras un año y cinco meses de mítines, Donald Trump cerrará su campaña presidencial este lunes por la noche en New Hampshire. Unas horas antes, Barack Obama celebrará en ese mismo estado el que probablemente será su último acto de campaña en solitario como presidente (por la noche se va a Filadelfia con su esposa Michelle y los Clinton). Los dos partidos han elegido este pequeño estado por su influencia en la recta final.

Según un índice del experto en encuestas Nate Silver, el votante de New Hampshire es el que tiene más poder para decidir el resultado de las elecciones con un solo voto. El listado se calcula considerando los últimos sondeos, la población y la estimación de participación nacional. Los estados menos poblados suelen estar favorecidos en este índice y así un votante individual de New Hampshire tiene un voto casi seis veces más poderoso que la media nacional.

New Hampshire es, en realidad, el estado que tiene menos votos electorales entre los estados clave, los llamados swing: sólo cuatro de los 270 necesarios para ser presidente. Pero su posición en el equilibrio nacional puede marcar la diferencia.

New Hampshire es uno de los estados más conservadores de Nueva Inglaterra. Este año se inclina por Clinton. Si las encuestas se ajustan en todo el país sus cuatro votos electorales pueden decidir el desempate.

Hasta ahora, Hillary Clinton ha tenido ventaja en la mayoría de las encuestas sobre este estado que Barack Obama ganó en 2008 y 2012. En la media, la demócrata sigue por delante, pero un nuevo sondeo de la radio pública de Boston, WBUR, da a Trump un punto por encima. Hace tres semanas, en esta misma encuesta, Clinton tenía una ventaja de tres puntos.

New Hampshire es uno de los pocos estados que no admite el voto anticipado con lo que no hay datos de movilización de demócratas y republicanos y Clinton no pudo beneficiarse de la buena racha con los debates y el pasado de Trump de acoso a las mujeres.

En la lista de Silver, el siguiente estado donde un votante individual puede tener más poder es Nevada. De hecho, el índice suele mostrar en cabeza este estado o New Hampshire alternativamente.



El caso de Nevada es más complicado de analizar por la disparidad de información. Según las encuestas, Trump lidera en la carrera, pero según los datos del voto anticipado los demócratas se están movilizando más que los republicanos. En 2012, los sondeos mostraban una carrera ajustada aquí y al final Obama ganó por casi siete puntos a su rival republicano, Mitt Romney.New Hampshire y Nevada tienen la particularidad de que en los dos estados Trump ganó en sus primarias con contundencia. Clinton perdió en las de New Hampshire contra Bernie Sanders y venció en Nevada por poco.La media de los sondeos en los estados decisivos, los que alternan su voto entre un partido y otro y de los que depende la victoria, indican que Hillary Clinton será la persona elegida para la Casa Blanca el 8 de noviembre. Pero la carrera sigue ajustada y unos pocos miles de votos en un solo estado pueden hacer que gane Trump.La novedad con respecto a las medias del miércoles es que Carolina del Norte está empatado en lugar de inclinarse hacia Trump. Pero incluso con ese estado, el republicano perdería.Entretanto, Trump está en los dos estados imprescindibles para tener una vía hacia los 270 votos electorales: Florida, con un acto en Jacksonville, y Carolina del Norte, en Concord y Selma.Clinton también centra su atención en estos dos estados: la candidata está en Carolina del Norte, con un mitin en Greenville y otro en Raleigh, al que va con Sanders. El presidente Obama se encarga de Florida con discursos en Miami y Jacksonville.Es un estado demócrata que Trump soñaba con conseguir al principio de la campaña.Las pocas encuestas que hay indican que Clinton ganará, pero el campo demócrata se ha preocupado en los últimos días del estado donde Sanders ganó por sorpresa en las primarias.No es un estado decisivo, pero Hillary Clinton hará campaña en Detroit este viernes y ha mandado esta semana a Bill Clinton y a Sanders como portavoces. También está gastando algo más en anuncios. Es una campaña a la que le sobra el dinero, pero su repentino interés por Michigan es una señal de que la candidata es más vulnerable incluso aquí.“Les voy a decir una cosa. Les voy a devolver estas elecciones si me las dan. No seré como George Bush. Nunca olvidaré quién me dio una segunda oportunidad, y estaré allí por ustedes hasta que muera el último perro” (Bill Clinton, en Dover, New Hampshire, en las primarias de 1992).