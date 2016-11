“No voto con mi vagina”, dice la actriz Susan Sarandon

*Para Sarandon, “la mujer correcta” es quien debe alcanzar la presidencia y Clinton no cumple con ese requisito porque considera que ha estado involucrada en casos de corrupción

A menos de una semana para las presidenciales, la actriz Susan Sarandon mantiene en pie su postura de que “el miedo a Donald Trump no es suficiente para que apoye a Hillary Clinton”. “No voto con mi vagina”, reiteró en una entrevista con el programa Newsnight de la BBC.

Durante las primarias por la candidatura del Partido Demócrata, Sarandon apoyó al senador por Vermont Bernie Sanders. Y, cuando el legislador quedó fuera de la carrera electoral, la actriz se inclinó sin embargo por otra mujer: Jill Stein del Partido Verde.

En la entrevista, la actriz enfatizó que, para ella, “la mujer correcta” es quien debe alcanzar la presidencial y Clinton no cumple con ese requisito porque considera que ha estado involucrada en casos de corrupción.

“El miedo a Donald Trump no es suficiente para que apoye a Clinton, con su historial de corrupción”, respondió Sarandon cuando la BBC le consultó sobre el hito que marcaría el hecho de que por primera vez en la historia una mujer llegue a la Casa Blanca.

“La razón por la cual estamos en esta situación es porque todos han estado votando al menor de dos males por mucho tiempo”, explicó Sarandon, quien agregó que prefiere dar su voto a un candidato de un partido menor para impulsar una agenda alternativa que dé un giro a los temas que por años han acaparado la atención de los políticos en Washington.

En una carta enviada a Stein del Partido Verde, Clinton detalló que “había estado esperando por cualquier indicio de que ha cambiado la postura de Clinton en asuntos que son los más urgentes para mí. Pero ella no apoya…”

Y pasó a enumerar algunos como el salario mínimo de 15 dólares (por ahora), la legalización de la marihuana y el etiquetado de los productos con ingredientes transgénicos.

Sin embargo, continuó Sarandon en su carta, Clinton apoya la extracción de petróleo mar adentro y no ha delineado una posición respecto a la construcción de un oleoducto en el estado de Dakota del Norte, que ha sido resistida fuertemente por las tribus nativas siux por tratarse de tierras sagradas.

Sarandon ya había dicho previamente en la campaña que no votará con su vagina. También había expresado algo similar en la carrera por la alcaldía de Nueva York en 2012, cuando apoyó a Bill de Blasio sobre Christine Quinn.