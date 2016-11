Gossip: El Top ten noticioso de la semana

Por Hamlett

“Una maldición menos. Duró 108 años y fue destruida a palos, con coraje, fuerza y heroísmo”

Muchos van a las votaciones del domingo con un sentimiento de amargura, frustración y lamento. El pueblo de Nicaragua no merece seguir pagando un alto precio por vivir persiguiendo el sueño de vivir en una sociedad democrática. Ya puso demasiada sangre, muerte y lágrimas en la tierra fértil y sagrada de nuestra nación.

Y no se trata de que Fulano de Tal haya quedado afuera de las elecciones, o lo dejaron fuera, porque no tenía para pagar el ticket o porque le arrebataron el boleto cuando hacía la fila de entrada. A ésos, los de la “oposición de un estado fallido”, émulos de Boabdil, el último rey de la Granada española, les repetiría lo que la madre le dijo al “desdichado” joven al abandonar la ciudad: «Llora como una mujer lo que no supiste defender como hombre».

Pero, olviden esto último porque es pura leyenda, no hay una sola evidencia que confirme que este episodio y la frase sean ciertas, aunque, le cae como anillo al dedo a los emerresistas y eduardistas.

Vamos con el resumen semanal:

1. FINAL DEL CAMINO. De nuevo, vamos a elecciones marcadas por el rechazo internacional y la condena. No hay voces que allá afuera respalden estos comicios que nadie pudo detener. Ortega vuelve a salirse con la suya en condiciones más lamentables que hace cinco años cuando Fabio Gadea Mantilla validó el sistema electoral con su candidatura- que también armó estas elecciones- y luego, al perder reclamó un fraude. Si del 2012 al 2017 lo llamaron el “presidente inconstitucional”, ¿cómo le llamarán de 2017 a 2022?

2. TERCIA INÚTIL. La vieja tesis del MRS es que aquellos que no votan son su fuerza política, su votación. Nada más ridículo, aunque seguramente la campaña del no voto hará mucho daño a estas elecciones. Lo digo porque este año no hay un mínimo para ganar la presidencia, entre menos voten más alto será el porcentaje que logren los partidos de la contienda. Así, no es la misma cantidad un 70% de un millón de personas que, de 100, no es igual 700,000 votos a 70.

3. EL MENSAJE. Aquellos que no votarán porque no quieren, o porque no están motivados, o porque no se sienten representados por los partidos en estas elecciones, o porque quieren castigar a la clase política con su ausencia, están enviando un mensaje poderoso al presidente Daniel Ortega y a la clase política. No debe ignorarse a este importante grupo de ciudadanos solo porque alguien tenga un candidato por quién votar.

4. EMPRESARIOS. La campaña electoral puso a prueba la vinculación entre el gobierno orteguista y el COSEP. Y superó la prueba. Los empresarios continuarán trabajando el canal de diálogo con el régimen, ni siquiera la posición del Departamento de Estado de los Estados Unidos los convenció de romper el apoyo y aislar a Ortega. Al contrario, el presidente de la Cámara Nicaragüense de Energía, CNE, César Zamora, anunció que dedicará todos sus esfuerzos para impedir que EEUU aprueba la ley Nica Act.

5. IGLESIA. Otro de los objetivos de la campaña contra el orteguismo fue crear crisis en el seno de la Iglesia Católica y obligarla a tomar partido. La milenaria sabiduría de los líderes espirituales impidió la ruptura, aunque queda claro que surgieron dos posiciones sobre las elecciones: una muy cercana a los radicales antiorteguistas y otra que propugna no involucrarse en el conflicto.

6. REFLEXIÓN NACIONAL. Evitar que Estados Unidos castigue al país con una ley injusta, defender los avances económicos y empresariales del país, los niveles de seguridad ciudadana -entre otros- no pueden cegarnos acerca de que el orteguismo construyó la victoria que se acerca aprovechando los 15 años de torpezas de la oposición liberal y antisandinista y abusando del poder que le otorgó la minoría del 38% de votantes con las que Ortega subió al poder en 2007. El plan dará los resultados finales el domingo próximo, pero debe hacernos reflexionar de que políticamente vamos en la dirección equivocada. Hay que hacer algo, pero no será con oraciones ni con cartitas al Niño Dios. Los avances socioeconómicos, la estabilidad y la paz es una tarea de todos.

7. VIOLENCIA. El orteguismo no ha dudado en usar la violencia selectiva contra sus adversarios y en ocasiones ha llegado al extremo. Esa impunidad no podrá ser olvidada, como tampoco los crímenes de aquellos que en los años 80 hicieron cosas peores a las que hoy denuncian. Por eso, es peligroso el instructivo que Violeta Granera, el MRS y sus seguidores, han dado a sus seguidores para que se expongan el día de las votaciones. Las acciones ordenadas por Granera conducirán a escenas de violencia. Lo razonable es que dejen que la jornada del 6 transcurra en tranquilidad.

8. DIFUNTOS. El día de los Santos Difuntos reunió a miles de familias alrededor de las tumbas de los suyos. Los sentimientos de amor y dolor afloraron en forma de ramos de flores o en canciones dedicadas a los deudos. El país se paralizó una tarde completa para rendir homenaje a quién merece eso y más.

9. CLINTON-TRUMP. La batalla electoral de los Estados Unidos está más candente que nunca. Si las encuestas no fallan habrá pelea hasta el final. Por ahora “too close to call”.

10. CACHORROS. Una maldición menos. Duró 108 años y fue destruida a palos, con coraje, fuerza y heroísmo. Felicidades Cachorros de Chicago y gracias por devolvernos las raíces del béisbol, el mejor deporte del mundo.