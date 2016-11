CSE retiene cientos de credenciales de fiscales del PLC

*Visos de fraude en lugares donde el voto es adverso al FSLN: PLC

La representante legal del PLC, María Fernanda Flores, denunció que el Consejo Supremo Electoral se ha negado a entregar las credenciales de cientos de fiscales de este partido político en donde “sabemos que vamos a ganar las elecciones y que las va a perder el orteguismo”.

Flores de Alemán llegó a eso de las ocho de la mañana a pedir las credenciales luego de que no cumplieran con el anuncio de que entregarían las identificaciones antes de la medianoche del viernes.

Yamilet Bonilla, miembro de la campaña electoral del PLC, dijo que ayer trataron de engañar a este partido ofreciendo que las credenciales estarían a las once de la mañana del viernes, pero, a partir de entonces prolongaron la entrega sin cumplir.

Bonilla dijo que los delegados del PLC no se movieron de la sede del Consejo Supremo Electoral, Las Palmas, hasta la medianoche cuando ya no habían ni empleados.

Los lugares municipios afectados por la decisión del CSE son: Región Autónoma del Atlántico Sur, RAAS, Punta Gorda, El Tortugero, entre otros.

Todos los municipios de los departamentos de Boaco y Chontales, incluyendo El Ayote y Nueva Guinea.

En el norte, no han entregado las credenciales de los fiscales de la ciudad de Matagalpa y resto de municipios del departamento.

“En fin, todo el corredor de la montaña que ha sido bastión de los liberales y en las que hizo una fuerte campaña el PLC está sin fiscales”, comentó Bonilla.

A media mañana, un alto funcionario del Consejo les dijo que tenían un atraso en la confección de las credenciales.