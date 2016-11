Cuarto informe de consorcio de observadores

IV Informe Pre Electoral Sistemático del Consorcio Panorama Electoral

Managua, 5 de Noviembre del 2016

Actualización de la Observación Pre Electoral y preliminares del día de elección

A un solo día de la realización de las elecciones, el Consorcio Panorama Electoral, compuesto por cuatro organizaciones: Ética y Transparencia, Instituto de Liderazgo de Las Segovias, el Movimiento de Mujeres Chinandega y la Red de Mujeres Chontaleñas, presenta los resultados al 31 de octubre del 2016, de su observación independiente y sistemática, así como un resumen de los planes del Consorcio para la observación del día de las elecciones.

Hallazgos sobre el proceso de observación pre electoral del período del 16 – 31 de octubre.

Panorama Electoral ha estado observando el período previo a las elecciones desde mediados de agosto, con la participación de 152 OLPs (observadores y observadoras a largo plazo) en los 152 municipios de Nicaragua. A pesar del entorno restrictivo para la observación electoral, los observadores y observadoras han monitoreado de manera objetiva y profesional los aspectos claves del ambiente pre-electoral, incluyendo: las autoridades electorales, las campañas de educación electoral al votante, el entorno de las campañas de los partidos políticos, el uso de los recursos del Estado, y la violencia electoral. Se han presentado informes estructurados a través de mensaje de texto al centro de datos central, cada dos semanas y la información de los incidentes críticos en tiempo real.

Durante el período del 16 al 31 de octubre, Panorama Electoral ha observado la persistencia de los mismos defectos fundamentales en el proceso electoral que han estado presentes durante todo el período de observación, incluyendo la falta de competencia real, transparencia, control y equilibrio. Las principales conclusiones de este período se detallan a continuación.

El abuso de los recursos del Estado por el FSLN de forma continua, ampliada y sistemática

Del 16 de octubre – 31, casi todos los observadores y observadoras informaron que el FSLN utilizó vehículos del estado (90% de los municipios) y edificios públicos (84% de los municipios) para hacer campaña electoral, el PLI utilizó vehículos del Estado en el 5% de los municipios y edificios públicos en el 6%. A pesar de que la primera dama, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía del actual gobierno y candidata a vice presidenta por el partido FSLN, Rosario Murillo, anunció el 2 de noviembre que el FSLN debe eliminar toda la propaganda de los edificios públicos, este anuncio se produce sólo a cuatro días antes de las elecciones, después de que ya se ha producido el impacto de estos actos ilegales en la integridad electoral.

El nivel y la calidad de la actividad de campaña continuaron reflejando una elección que carece de una competencia real. Los candidatos del FSLN continuaron haciendo campañas más activas que los otros partidos políticos. Los observadores reportaron un ligero aumento en la campaña de este período, en la medida que la elección se acerca.

• Los observadores reportaron actividad de campaña del FSLN en el 81% de los municipios, por encima del 73% en la primera quincena de octubre.

• Los candidatos del PLI fueron significativamente menos activos que el FSLN, se observó actividad de campaña en sólo el 36% de los municipios.

• Los observadores informaron que los demás partidos políticos estaban haciendo campaña en el 52% de los municipios.

Las actividades de educación electoral al votante, conducida por el Consejo Supremo Electoral (CSE) se mantuvo en un nivel bajo, incluso durante este período inmediatamente anterior al día de la elección. Los observadores/as reportan la realización de campañas de educación electoral a través de la radio (43%), televisión (43%), Medios Escritos (37%), redes sociales (37%), y publicidad móvil (32%). La campaña de educación al votante aumentó ligeramente hasta la primera quincena de octubre. Vale la pena señalar, sin embargo, que desde que comenzó la observación a mediados de agosto, en ningún momento de ese período, la mayoría de los observadores reportaron haber visto actividades de educación electoral a través de ningún medio.

El ambiente de campaña continuó de forma pacífica durante la segunda mitad de Octubre. Violencia física, mensajes de odio, amenazas e intimidación fueron muy escasos.

Como hecho relevante de destacar es, la acreditación tardía por parte del Consejo Supremo Electoral a medios de comunicación independiente para cubrir actividades el día de la votación, denotándose una discriminación hacia los medios de comunicación independientes en relación a los medios oficialista, lo que constituye una clara violación a la libertad de información y expresión.

Avance de la observación del día de la elección

A un sólo día para el acto de votación, el Consorcio Panorama Electoral se encuentra preparado para desplegar sus observadores/as capacitados sistemáticamente- en todo el país para evaluar y valorar el proceso electoral.

El día de elección, Panorama Electoral desplegará cerca de 652 observadores/as electorales no partidarios, debidamente capacitados en todos los municipios. Esto incluye 158 coordinadores/as municipales, así como 494 observadores/as de corto plazo. El consorcio está desplegando sus observadores/as de corto plazo de una manera sistemática, proporcional en todo el país. Esto permite a Panorama Electoral realizar una evaluación más representativa y global de los procesos del día de elección.

Los observadores/as enviarán sus informes, los que serán procesados por una sofisticada base de datos. Cuando sea necesario, los encargados del manejo de datos, podrían comunicarse rápidamente con los observadores para garantizar la integridad y exactitud de dichos informes. Los observadores/as de Panorama Electoral también reportarán incidencias o casos graves en caso de ocurrir.

Al mismo tiempo monitorearán el ambiente alrededor de los centros de votación y también observarán los aspectos del proceso de votación. Sin embargo, dado que el CSE no acreditó ningún grupo de observación de elecciones independientes, incluyendo Panorama Electoral, los observadores/as tendrán un acceso muy restringido y no podrán proporcionar una evaluación exhaustiva de la jornada electoral. En particular, los observadores/as no tienen acceso a monitorear los procesos críticos de la constitución de los JRVs y el cierre de los centros de votación, ni el recuento y la tabulación de los resultados.

Panorama Electoral emitirá dos reportes en los próximos días, que incluirá su evaluación del día de las elecciones, así como el proceso electoral en una forma más amplia:

Reporte de apertura y votación de la mañana

Panorama Electoral emitirá un comunicado sobre la evaluación de la apertura y la votación de la mañana en los centros de votación el día de elecciones el 6 de noviembre, a las 2:00 pm, en el Hotel Barceló, Managua.

Informe preliminar sobre las elecciones de 2016

Panorama Electoral emitirá un informe preliminar que proporciona la evaluación del proceso electoral en su conjunto, incluyendo el día de la elección, el lunes 7 de noviembre a las 11:00 am, en el Hotel Barceló, Managua.

Informe Final sobre las elecciones de 2016

Panorama Electoral también emitirá un informe final y completo en las semanas posteriores a la jornada electoral.