FBI no encontró señas de criminalidad en correos investigados de Hillary Clinton

Washington

El Buró de Investigaciones Federales de EE.UU. (FBI) no halló evidencias de criminalidad en el nuevo lote de correos electrónicos de Hillary Clinton que investigaba.

En una carta enviada a los miembros del Congreso este domingo, el director del FBI James Comey dijo que la agencia concluyó su revisión y no encontró nada para cambiar su posición.

En julio, Comey señaló que la candidata presidencial había sido “extremadamente descuidada” pero no había infringido la ley en el manejo sensible de material a través de su correo electrónico privado mientras era secretaria de Estado.

El asunto volvió a surgir hace una semana en los días finales de la campaña con el descubrimiento de nuevos y “pertinentes” e-mails.

Estos supuestamente se encontraron en el computador portátil de Anthony Weiner, expareja de una de las asesoras más cercanas a Clinton, Huma Abedin.

“Basándonos en nuestra revisión, no hemos cambiado las conclusiones que expresamos en julio con respecto a la secretaria Clinton”, dijo Comey en la carta que envió al Congreso este domingo.

En otra comunicación enviada por Comey este mes a los legisladores, reveló que se había vuelto a abrir la investigación a los correos de Clinton.

Esta medida conmocionó la contienda electoral hacia la Casa Blanca y resultó favorable para la campaña de su rival republicano Donald Trump.

El director del FBI dijo que la agencia investigaría si esta nueva correspondencia contenía información clasificada.

A dos días de conocerse quién será el próximo presidente de EE.UU., la campaña de Clinton respondió con agrado al anuncio de Comey y expresó que siempre mantuvo la confianza de que sería exonerada.