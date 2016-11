Ex canciller nica exalta figura de Almagro

Almagro y sus perspectivas

Por Julio Pérez/Trinchera de la Noticia

El ex Canciller de Nicaragua, Norman Caldera, señaló que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, es una persona diferente al anterior Secretario, Luis Insulza, del cual dijo no tener palabra para lanzarle epítetos. Almagro es un hombre honesto, es continuador de las tradiciones democráticas de Uruguay, como el ex presidente José María Sanguinetti y el ex canciller Juan Oberti.

“Yo me siento sumamente confiando de que en la Secretaría General de la OEA hay un hombre que tiene la Democracia primero y que no se va a dejar influenciar a nadie”, resaltó el ex Canciller Caldera.

Ningún extranjero debe darnos legitimidad

“Aquí en Nicaragua la legitimidad no la da ningún extranjero, la da el nicaragüense ejerciendo su derecho al voto, al sufragio, nosotros somos los que vamos a decir y decidir en Nicaragua, si las elecciones fueron o no transparentes, como realmente lo son y tendrán que serlo, es una obligación nuestra”, señaló Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral, tras ejercer su derecho al voto.

“Si esto no es legitimidad, dígame qué es legitimidad”, dijo Rivas al referirse al proceso electoral del 6 de noviembre. “Esta legitimidad la marcan los seis candidatos que van en las casillas presidenciales; la marcan los diputados en cada una de las casillas y la marca el pueblo de Nicaragua, que da legitimidad”, reiteró el magistrado del CSE.

Universitarios

Cinco mil trabajadores y estudiantes de las universidades adscritas al Consejo Nacional de Universidades conformaron el Grupo de Invitados Electorales, quienes se hicieron presente en las juntas receptoras de votos donde les tocó ejercer su derecho al voto y desde donde también reportaron al Consejo Nacional de Universidades (CNU), sus apreciaciones sobre las elecciones.

Regreso a las labores

Hoy lunes, tras las votaciones y ejercer su derecho al voto, todos los trabajadores regresaron a sus labores, así lo dispuso un decreto del Ministerio del Trabajo, como día hábil de trabajo para todas las instituciones del Estado, entes autónomos y descentralizados, municipalidades y empresas adscritas al sector público.

Fumigación

Para que los miembros de las juntas receptoras de votos trabajaran sin los molestos mosquitos y en prevención de enfermedades trasmisibles en lugares de aglomeración de personas, el Ministerio de Salud desarrolló una jornada de fumigación en las juntas receptoras de votos, previo a la apertura de estos centros.