Gane quien gane, política externa EEUU no variará

En la dimensión bilateral, afirma activista

“Independientemente de que sea la señora Clinton o que sea el señor Trump, quien gane las elecciones en Estados Unidos, cuyas comicios se llevará a cabo hoy martes, la política externa de los Estados Unidos seguirá en pie hacia Nicaragua”, manifestó el sociólogo y activista, Cirilo Otero.

Lo que puede poner en dificultades el perfil del gobierno que salga electo en Estados Unidos es cómo queda integrado el Congreso y el Senado norteamericano. Si se nutren de los sectores más conservadores va a tener problema el gobierno de Nicaragua. Si se nutre del sector más liberal y demócrata, el gobierno de Nicaragua tendrá problemas, pero más diplomáticos.

“Vamos hacia lo mismo, pero con dos modos de actuar. No veo que haya diferencia entre la Administración Clinton y la Administración Trump, “no hay diferencia, será la misma política externa de los EEUU en relación con Nicaragua en los próximos años”, señaló.

Nica Act seguirá en pie

Gane quien gane la Ley Nica Act quedará en pie, la pueden recomponer si el presidente Daniel Ortega mejora sus condiciones producto de las conversaciones que tenga con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, “la pueden recomponer, hacerla menos ácida, menos profunda. Pero si Ortega se resiste y se ufana por la victoria electoral, yo creo que la Nica Act la van aplicar y la van aplicar duramente”, dijo Otero.

No creo que el presidente Ortega sea tan inocente y hasta excesivamente torpe que deje pasar esta oportunidad, “que es una oportunidad de oro”, señaló.

Delegación técnica de OEA

El sociólogo y miembro de organismos de la sociedad civil, Cirilo Otero, dijo que circula información no confirmada y especulativa de que la misión técnica de la OEA, encargada de preparar la agenda del Secretario General, se fue un día antes de los tres días previstos que iba a permanecer en Nicaragua (5,6 y 7 de noviembre), porque el gobierno no le permitió y no le concedió permiso de reunirse con los sectores del país.

“Yo creo que la presencia de la OEA en términos perspectivos es importantísima y creo que jurídicamente puede poner en problema a la administración Ortega. Regresar al marco jurídico interamericano es sumamente importante, porque hay documentos y protocolos internacionales que van a obligar a este gobierno a cumplir con leyes internacionales”, señaló Otero.

“Lo que le queda a la oposición formal y organizaciones de la sociedad civil, a los movimientos sociales y la misma Iglesia Católica es presionar para que la OEA lance toda su fortaleza jurídica y haga que este gobierno “analice y se ponga en la práctica justa, porque de lo contrario vamos a tener la Nica Act, que es una amenaza para la población nicaragüense”, agregó.

Proceso electoral y sus debilidades

Fue un proceso electoral con tres características graves: se eliminaron los observadores, se excluyó a una parte importante de la oposición formal y todo el control de los resultados de todo el proceso electoral quedó en manos de una misma persona o de un mismo centro de poder, donde la Presidencia de la República da instrucciones a los Poderes e Instituciones del Estado.

Fue un proceso político de asignaciones de curules o de puestos públicos porque desde hace nueve años la administración Ortega-Morales y la administración Ortega-Halleslevens se han dedicado a desmontar el sistema jurídico-legal del proceso político en Nicaragua, expresó el analista.