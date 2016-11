Jefa de la Policía niega haber renunciado

Granera Sacasa sigue al frente de institución

Redacción Central/Trinchera de la Noticia

La primera comisionada Aminta Helena Granera Sacasa, directora de la Policía Nacional, negó que haya renunciado al cargo o sustituido al frente de la institución, como lo informó la publicación Confidencial.

Granera no se había referido a la información desde que fuese publicada el pasado fin de semana.

Al encontrarse con un grupo de periodistas que le hicieron la pregunta obligada, Granera Sacasa dijo: “No he renunciado… muchachas, cómo voy a hacer eso. No, no he renunciado”. Esto ocurrió en el mausoleo al fundador del sandinismo Carlos Fonseca Amador, el fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, a quien ella fue a rendirle honores.

No hubo mano criminal en intoxicación de Padre Villachica

El Vicario Pastoral de la Arquidiócesis de Managua, padre Boanerges Carballo, descartó que haya mano criminal en una botella de agua que intoxicó levemente al padre Pablo Villachica. El día de las elecciones el cura tomó una botella de agua y al parecer el agua contenía una sustancia extraña que le provocó problemas estomacales.

“Él aduce que básicamente fue un error humano, un accidente que ha pasado, pero su salud está en buenas condiciones”, ya está en funciones, participando en Masaya en una reunión de sacerdotes “y básicamente él ha dicho que no ha acusado a nadie en particular y por supuesto lamentamos el revuelo en las redes sociales, que es parte de la interpretación que hacen muchas personas”, expresó Carballo.

Venta de pólvora arranca el 15 de noviembre

Los diversos puestos de pólvoras de Managua autorizados por la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos, abrirán sus tramos el próximo 15 de noviembre para abastecer de juegos pirotécnicos el novenario de La Purísima, Navidad y Fin de Año.

Los propietarios están dando los últimos retoques a sus tramos, esperando mejores ventas que el año pasado, señaló José Valladares, presidente de la asociación de vendedores de pólvora.

Listo Traje Nacional que lucirá Miss Nicaragua

Miss Nicaragua 2016, Marina Jacoby, ya tiene listo el diseño del traje nacional que estará presentando en el certamen de Miss Universo, que se llevará a cabo en Filipinas.

El traje está inspirado en la canción “El cenzontle pregunta por Arlen”, compuesta por el cantautor nicaragüense, Carlos Mejía Godoy. El traje fue diseñado por el nicaragüense Neftalí Espinosa usando telas con diversidad de lentejuelas. “Es un diseño pensado para el escenario de Miss Universo, recordemos que este concurso es un show”, aclaró Neftalí.

Miss Nicaragua es hija del conocido consultor y presidente de APEN, Guillermo Jacoby, quien ha dicho que irá a ver a su hija, aunque esto le cueste fiar el pasaje.