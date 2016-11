Ana Navarro: la voz de las mujeres republicanas irritadas

Foto: Ana Navarro, en la extrema derecha, partició en un agitado panel en CNN panel el sábado.

La hija de “Tuto” Navarro, un político retirado chinandegano

Por Patricia Mazzei/The Miami Herald

No mucho después de escuchar a Donald Trump decir, el día que lanzó su campaña presidencia, que algunos mexicanos que cruzaban la frontera a Estados Unidos eran “violadores”, la miamense Ana Navarro se convirtió en la televisión por cable en la voz principal de la mujer republicana indignada.

Así que cuando una grabación del 2005 salió a relucir el viernes, en la que Trump alardeaba de sus insinuaciones sexuales y de tocar a mujeres (“Cuando uno es una estrella, te dejan hacerlo”) Navarro explotó.

“Creo que todo republicano va a tener que responder a la pregunta de ‘qué hiciste el día en que escuchaste la grabación de este hombre alardeando sobre agarrarle la entrepierna a una mujer?’ ”, dijo Navarro en CNN. “Punto”.

Habían pasado 42 minutos de la medianoche el viernes, y CNN trasmitió sin censura alguna la cinta de Trump el viernes por la tarde. Pero escuchar a Navarro repetir las palabras del candidato republicano molestó a otro panelista, Scot Nell Hughes, partidario de Trump.

“¿Puedes dejar de decir esa palabra?”, dijo. “Mi hija está escuchando”.

Eso desató a Navarro, quien había tenido que controlarse desde el principio.

“¿Sabes algo, Scottie? No me digas que te sientes ofendido cuando digo “entrepierna”, porque no te ofendes cuando Donald Trump la dice”, le gritó Navarro. “Yo no me he postulado a la presidencia. El candidato es él”.

Para cualquiera que conozca a Navarro, su fuerte reacción no fue una sorpresa. Desde mucho antes que CNN la contratara en el 2012, Navarro entregaba opiniones políticas sin filtro alguno, incluso, o quizás especialmente, a la hora de criticar a su propio partido.

Navarro estuvo entre los primeros republicanos de la Florida en criticar al entonces gobernador Charlie Crist por respaldar el plan de estímulo de $700,000 millones del presidente Barack Obama. Le retiró su apoyo a Bill McCollum en la campaña por la gobernación del 2010 por adoptar una línea dura en materia de inmigración, y exhortó al gobernador Rick Scott a prolongar el tiempo de la votación adelantada en el 2012. Además, criticó a Mitt Romney por su pobre esfuerzo en llegar a los hispanos.

Navarro, quien llegó a Miami desde Nicaragua cuando tenía 8 años, ha sido leal a Jeb Bush desde hace mucho tiempo y fue una de las primeras personas en respaldar a Marco Rubio para un escaño en el Senado. Navarro vive en Coral Gables con su pareja, Gene Prescott, recaudador de fondos demócrata y presidente del Hotel Biltmore. Y es una integrante destacada del movimiento “Never Trump” que trató de evitar que ganara la nominación republicana.

En agosto, Navarro criticó con fuerza a la también miamense Helen Aguirre Ferré, directora de comunicaciones con los hispanos del Comité Nacional Republicano, quien también es de origen nicaragüense, por defender a Trump después de oponérsele tanto en las primarias.

“Tengo los años suficientes para recordar cuando enviabas tuits contra Donald Trump”, dijo Navarro. “Tengo los años suficientes para recordar cuando te ofendías igual que yo por las cosas que Donald Trump decía. Eso fue antes que lo nominaran, antes que tu tuvieras un empleo en el Comité Nacional Republicano”.

El perfil de Navarro se ha disparado durante esta campaña: el New York Times le dedicó una semblanza después que dijo que Bush le había dicho que había entendido mal a un entrevistador quien le preguntó sobre la Guerra de Irak. La revista dominical del Times le dedicó una sección de preguntas y respuestas la semana pasada.

“Sus defectos están dentro de los límites humanos” dijo de Hillary Clinton. “Los defectos de Donald están en algún lugar en la categoría de marciano”.

Más temprano el viernes por la noche antes que cualquier republicano le hubiera retirado el apoyo a Trump, Navarro rogó al Partido Republicano que abandonara a Trump y a Trump que se echara a un lado.

“¿Cuántas veces se va a salir con la suya al decir algo misógino antes que lo califiquemos de misógino? ¿Cuántas veces se va a salir con la suya al decir algo sexista antes que reconozcamos que él es sexista?”, dijo en otro panel. “No es suficiente que los líderes republicanos repudien sus comentarios, condenen sus palabras. Es hora de condenar al propio Trump.

“Es hora de pedirle que se retire. Es hora de decirle que no representa los valores republicanos”, continuó Navarro. “Es un cerdo, Es un ser vil. Este es su comportamiento de siempre. La única diferencia es que ahora lo grabaron, ahora lo tenemos en un video. Este hombre no cumple los requisitos para ser presidente de Estados Unidos. No cumple los requisitos para ser el nominado republicano. No cumple los requisitos para llamarse hombre”.

Navarro lleva meses criticando a Trump, pero en días recientes ha generado titulares y ha renovado una urgencia entre opositores republicanos a Trump a medida que se acerca el día de las elecciones.

Durante un segmento el miércoles por la noche, Navarro mencionó una respuesta del compañero de boleta de Trump, Mike Pence, durante del debate del martes entre los candidatos a la vicepresidencia.

“Y vuelves a mencionar el asunto ese de los mexicanos”, le dijo Pence a su rival, Tim Kaine, cuando éste mencionó las palabras de Trump sobre los “violadores”.

“Ana, es intolerable que califiques a Donald Trump de racista”, dijo el estratega republicano Michael Caputo.

“Bueno, permíteme hacerlo de nuevo, y en dos idiomas”, dijo Navarro. “Es un racista, y eso es lo que ha hecho durante 16 meses. Es un intolerante. Es racista. Es misógino. Ha dicho cosas horribles de las mujeres. He dicho cosas horribles de los inmigrantes, de los hispanos. Todavía no ha dicho nada bueno de los inmigrantes”.

“Los republicanos tienen que hablar claro”, concluyó Navarro, “y la gente tiene que saber que no todos los republicanos están representados por la voz vil y hostil de Donald Trump”.