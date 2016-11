Migrantes, un viaje de dolor y sacrificios inciertos

Chihuahua, México

Un viaje incierto, lleno de dolor y sacrificios, tienen que hacer los migrantes para poder llegar a su destino, y a pesar de saber que estas personas pasan por el estado no existen datos estadísticos para conocer un aproximado de cuántos cruzan.

Viajan a bordo de “la bestia” recorriendo 2 mil 600 kilómetros de Arriaga, en Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, hasta la frontera con Estados Unidos, según la Dirección de Estadística del Centro de Estudios Migratorios; es un viaje que se ha convertido en la también llamada “ruta del infierno”, pues cientos de personas mueren al año al intentar llegar hasta su destino.

La mayoría de estas personas viajan en busca de mejores oportunidades, con el sueño de poder cruzar la frontera de México a Estados Unidos y vivir “el sueño americano”. La mayoría son personas oriundas de Guatemala, con un porcentaje de 76.5%; seguido de Honduras, con 15.9%, y El Salvador, con 7.6%. De cada país existe un 15% por ciento de migración femenina, que en su mayoría salen de Nicaragua.

Sin un número concreto de cuántas personas cruzan al año por el país, y menores por el estado, invisibles para el Gobierno y la ciudadanía, criminalizados y desterrados, viajan con apenas la ropa que traen puesta.

Muchos han sido víctima de extorsión, secuestro, golpizas, violaciones y hasta han sufrido amputaciones al caer de la locomotora al intentar llegar hasta la frontera con Estados Unidos.

Duermen a un lado de las vías del tren, algunos sobre los vagones, donde al menor descuido pueden caer y morir inmediatamente, caminan días y noches para poder refugiarse y esperar a que “la bestia” pase y poder abordarla.

Lejos de su familia, de su casa y de su tierra, emprenden un viaje que les cuesta no sólo el sacrificio, también la vida en muchos de los casos; personas que mueren y quedan sin identificar, por no tener documento alguno que avale su procedencia e identidad. Dejando a sus familias en la espera y a la expectativa de saber si lograron o no terminar la terrible travesía, en el incierto de cómo están, si llegaron, si viven o no.