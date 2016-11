“NotMyPresident” es tendencia en Twitter

Nueva York

Ahora sale la indignación, el dolor y el temor por el gane electoral de Donald Trump, en Estados Unidos. Pero también el apoyo rotundo que lo posiciona como el nuevo presidente electo del país norteamericano.

En redes sociales esos sentimientos no se hacen esperar y este miércoles la etiqueta #NotMyPresident (#NoEsMiPresidente) encabeza las tendencias en Twitter.

@lilayyy16 expresó que todavía tienen 2 meses antes de que Trump se instale como Presidente, “tenemos que unirnos como una nación, protestar de forma pacífica pues la violencia no resuelve nada”.

@Maja1218 publicó que la sorprendió el gane del racismo, la misoginia y narcisismo.

El usuario @WalkerDoman lanzó su mensaje en apoyo al nuevo mandatario.

“Si usted está diciendo #NoEsMiPresidente, entonces ahora ya sabe cómo nos hemos sentido, durante los últimos 8 años”, dijo.

La usuaria @helloteresa_m suplica porque reine la paz y el amor.

“Hoy voy a hacer algo. Hoy, más que nunca, el amor y la compasión deben elevarse por encima del miedo y la decepción”, aseguró.

“¿Alguien más se acuerda de cuando una Presidencia de Trump, era una hilarante broma? Yo ya no voy a reír más”, publicó @owlsRcuter.

“No vamos a dejar de luchar. A pesar de tener dos hombres de odio en la oficina, no vamos a ceder”, dijo otro usuario.

Hacia abajo, otras tendencias en Estados Unidos relacionadas a la elección son: President Trump(Presidente Trump), Fisrt Lady (Primera Dama), que hace referencia a Melania Trump y #StillWithHer (#AúnConElla) en apoyo a Hillary Clinton.