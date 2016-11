Gossip: Volver a empezar

Por Hamlett

El panorama de la política nacional verá un cambio después de las elecciones, aunque en el fondo seguirá siendo igual.

De estas votaciones emerge un Frente Sandinista cuestionado por la ausencia a las juntas receptoras de votos de más del 50%, aunque los grupos anti voto se adjudican un 80% de abstencionismo.

Los recorridos hechos por los ciudadanos, comprometidos o no con las elecciones, miembros del bando que las rechazaron, vieron la misma película. No necesitaban de cargarle la mano a la realidad: la mitad o un poco más no fue a votar. Únicamente lo hicieron los votantes duros de los partidos que en el caso del Frente Sandinista rondan el 42% al 45%, según las encuestas.

Decualquier manera, el Frente Sandinista emerge de los comicios como la primera fuerza del país, posición que ha conseguido un primer lugar aprovechando las contradicciones de sus adversarios históricos, los liberales, para aplastar a sus líderes, desarticular sus fuerzas y desprestigiarlos; usando la masiva cooperación de Venezuela para reclutar votantes, sobre todo revirtiendo el rechazo del voto rural; violando la Constitución y sometiendo a los poderes a una sola voluntad expresada a través del líder único.

El resto de factores son parte de una larga lista de acciones dirigidas a un solo propósito: Consolidar al FSLN como el partido único de Nicaragua.

La tercia entre los impulsores del No Voto, MRS y los eduardistas, fue muy fuerte confirmando la tendencia natural al abandono de los ciudadanos de las urnas electorales a lo que se ha sumado la fuerte campaña de los antielecciones.

Ganó la abstención

La abstención fue la ganadora, tan grande como la votación del FSLN, tanto que empaña el triunfo de los rojinegros. El porcentaje de ciudadanos que optaron por uno de los candidatos no sandinistas resultó en los márgenes previstos por las encuestas.

Hasta aquí lo que ya sabíamos. El FSLN sacó a toda su fuerza para asegurarse al menos tres cuartos de los asientos en la Asamblea Nacional con los que podrá reformar la Constitución al gusto y antojo.

Lo que viene a corto plazo son desafíos pos-electorales que son, en realidad, una extensión del resultado electoral y del desconocimiento del sector político que propugna por la celebración de nuevas elecciones.

1. Diálogo con OEA: El reloj está avanzando y a 74 días de que venza el plazo de la “conversación” entre la delegación del Secretario General de la OEA y el gobierno sandinista no hay visos de acuerdos que respondan a los reclamos de la oposición. La llagada a Managua, el próximo primero de diciembre, del Secretario General Luis Almagro debería empezar una plática a tres bandas que conduzca a arrancarle “algo” al orteguismo.

El mismo camino

2. La nueva agenda: Lo que ya sabemos de la agenda del gobierno es que continuará haciendo lo que necesite para seguir en el poder. Las elecciones municipales serían una prueba, si es que no son interrumpidas (¿una nueva violación constitucional al amparo de una ley marco?). Frente a la agenda oficial no hay por ahora nuevas propuestas.

3. Mantener la cohesión. . Las votaciones y la declaratoria de triunfo para Daniel Ortega no termina el conflicto político. Semanas antes de los comicios fue puesta en marcha la propuesta para desconocer los resultados. La participación electoral favorece la propuesta al punto que el Frente Amplio Democrático de Violeta Granera dijo que según sus monitoreos solo el 20% de los ciudadanos votó. La cifra es una manipulación, pero, repito, no se puede ocultar que la abstención obtuvo un gran éxito en la jornada de ayer.

4. La economía real. . El reto más importante a partir del 2017 será mantener el ritmo de la economía actual y más importante aún es evitar el retroceso de la pobreza en el país. La lucha contra la desigualdad social tiene dos elementos en contra: 1) El fin de la cooperación venezolana; 2) El estancamiento de la recaudación fiscal; 3) La crisis política que espanta la inversión extranjera y, 4) Sobre todo la injusta distribución de la riqueza. No escuchamos una sola idea del candidato sandinista, en la campaña electoral, que no fueran canciones vacías de propuestas que buscaban levantar el ánimo de su misma gente.

No hay unidad

5. El asedio internacional. Una vez que pasen los comicios, aunque el triunfo de Ortega fue contundente mostró que tiene una base compuesta por un voto suave que se aflojó más al final. Para los futuros comicios, como las municipales del próximo año, no parece que la situación mejorará porque las votaciones para alcaldes atraen a muchos menos votantes que las nacionales.

6. Oposición. La oposición, dicho en sentido general porque el concepto para los fines de este análisis es muy laxo, seguirá dividiéndose más. Me explico. Los eduardistas de CxL y los sandinistas del MRS trabajaron cada quien por su lado ayer. Ambos grupos dieron dos conferencias de prensa, en lugares y horarios diferentes. Ninguno hizo un llamado a la unidad inmediata para emprender lo que podría ser el inicio del fin de la segunda etapa del FSLN en el poder.

El olfato de este sector les dice que el orteguismo recibió un poderoso mensaje ayer, en las urnas, pero no les da para pensar que unidos harían mejor papel. Prefieren creer la absurda quimera que la abstención es igual a seguidores del MRS.