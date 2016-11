Gobierno tico censura viaje de diputados a Nicaragua

16 diputados costarricenses fueron invitados por Ortega

“Es inconveniente”, estima la Cancillería.

San José

Aunque reconoce que respeta la división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene sus reservas, según una respuesta a una consulta que le hizo este medio.

“Desde la Cancillería se considera inconveniente que los diputados realicen este viaje a Nicaragua. No es propicio, mucho menos en un momento donde las relaciones bilaterales no son totalmente fluidas y en donde todavía hay un juicio pendiente por la delimitación marítima, entre ambos países, en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya (Holanda)”, indica en un breve correo electrónico.

La gira la organiza el vicepresidente de la Asamblea Legislativa, el legislador del Movimiento Libertario, José Alberto Alfaro, y está prevista para los días 18, 19 y 20 de noviembre.

El viaje es financiado por la Asamblea Nacional de Nicaragua, que controla el gobernante Frente Sandinista para Liberación Nacional (FSLN), y por el Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y el Caribe (Foprel).

CRHoy.com intentó ampliar con Alfaro sobre el viaje a Managua, pero no llegó este martes a la Asamblea Legislativa y no contestó llamadas telefónicas.

La gira se realizará después de que el Congreso costarricense censuró el 3 de agosto anterior al régimen de Daniel Ortega, reelecto en su cargo este domingo, por la destitución de 28 diputados de oposición.

Las relaciones entre los dos países han estado frías desde las disputas fronterizas por la isla Calero que fueron objeto de un juicio internacional que le ganó Costa Rica a Nicaragua.

Critican a Ortega, pero no el viaje

Aunque una mayoría de legisladores de distintos partidos políticos coincide en que el proceso de las elecciones que llevó a Ortega a un tercer mandato no fue democrático, fueron cautos cuando se les preguntó si el viaje de los 16 legisladores es conveniente.

Antonio Álvarez, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidente del Congreso, dijo: “Prefiero dejarlo en la conciencia de cada quien, cada diputado tiene sus razones para viajar, puede ser que les parezca conveniente ir y emitir sus opiniones. Yo decliné la invitación”.

Sin embargo, opinó que el proceso que condujo a la reelección de Ortega fue “una burla a los principios democráticos” y calificó al régimen que gobierna ese país como “dictadura Ortega Murillo“.

La congresista del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Rosibel Ramos alegó que desconoce el propósito de la visita y que respeta la decisión de sus colegas, aunque aclaró: “En lo personal, yo no asistiría porque no reconozco al gobierno de Ortega ni al Parlamento”.

Aunque expresó que el gobierno de Nicaragua se está convirtiendo en un régimen autocrático, Otto Guevara, del Movimiento Libertario, respondió que no se pone a valorar la decisión de cada diputado.

“Nicaragua es nuestro vecino, tenemos flujos comerciales a través de Nicaragua con Centroamérica y con Nicaragua, hay actividad turística recíproca. A pesar de que estemos en desacuerdo con el régimen autoritario, hay una realidad y es que dentro de todo tenemos que manejar los flujos de comunicación para que la relación no se rompa del todo”, sostuvo.

Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), señaló que si los legisladores se meten en el tema de las relaciones internacionales, que no son sus funciones, y si van a realizar un viaje financiado por el Estado y el partido de gobierno en Nicaragua, deberían haberlo coordinado con la Cancillería.

“Esto para que sea parte de una estrategia de política exterior y no la espontaneidad de los diputados, si no ha habido consultas, no es conveniente“, indicó.

Criterios divididos en el FA

La tónica de las respuestas de los diputados del Frente Amplio sobre la conveniencia de la gira a Nicaragua no se diferencia mucho de las opiniones de legisladores de los demás partidos.

No obstante, cuando se les preguntó si el proceso que llevó a los últimos comicios fue democrático la mayoría de congresistas de su partido se alejó del criterio del jefe de la bancada de esa agrupación, Edgardo Araya.

Araya reconoció que no se pueden considerar un proceso “netamente democrático” y que Nicaragua “está en camino de ser una dictadura, si no se hace algo al respecto”.

Pero sus compañeros Patricia Mora, José Ramírez, Frank Camacho, Gerardo Vargas Varela y Ligia Fallas evitaron calificar el proceso y sus respuestas fueron más evasivas y poco directas.

“Lo que he leído son los reportajes de la prensa y me parece que hubo una abstención manejable y no he oído de ningún tipo de señalamientos sobre irregularidades en el proceso; puedo no compartir todas las formas en la que ellos regulan sus procesos electorales, pero es de ellos”, dijo Mora.