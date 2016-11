Vocero CSJ exhorta a estudiantes de Comunicación de la UAM

“El comunicador debe poseer amplios conocimientos de cultura general y ser un estudioso de las Ciencias Sociales”, explicó el Dr. Roberto Larios Meléndez

El doctor Roberto Larios Meléndez, director general de Comunicación del Poder Judicial, exhortó este 10 de Noviembre a estudiantes de la Carrera de Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Americana (UAM) a “trabajar duro” para llegar a ser buenos profesionales.

“El comunicador debe poseer amplios conocimientos de cultura general y ser un estudioso de las Ciencias Sociales, para ser un factor de cambio en la sociedad nicaragüense”, manifestó el doctor Larios Meléndez durante un ameno conversatorio en el cual también participaron como panelistas la Gerente de Comunicación Corporativa de la empresa Claro, licenciada Gilda Tinoco y la destacada comunicadora y emprendedora, Xiomara Blandino.

En el encuentro realizado en el Auditorio A de la UAM el Vocero del Poder Judicial señaló que en su opinión, actualmente existe una gran deficiencia en la educación universitaria, debido a que se ha dejado a un lado el estudio de las Ciencias Sociales en las carreras de las Facultades de Humanidades.

“Debemos retomar el estudio de las ciencias humanísticas, para ser cada día mejores profesionales y con vocación de servicio a la sociedad y no a un sector privilegiado. No tengamos miedo a estudiar Filosofía, Historia, Economía Política y por qué no decirlo, ahondar en el estudio del Marxismo, que nos servirá para entender la evolución de la sociedad”, manifestó el doctor Larios.

Durante su comparecencia ante los nóveles comunicadores, el portavoz del Poder Judicial enumeró algunas de las cualidades que deben caracterizar el ejercicio profesional del comunicador, ya sea como periodista o relacionista público.

El buen comunicador

“Un buen comunicador institucional u organizacional debe estudiar, leer, informarse, ser un autodidacta, aprender a socializar con las personas, como el mismo cargo lo indica, a relacionarse bien, con sus compañeros de trabajo y sobre todo con el público que atiende. Asimismo, está obligado a conocer el quehacer de la institución para la que labora”, aconsejó a los estudiantes.

La actividad académica inició con la intervención de la licenciada Gilda Tinoco, Gerente de Comunicación Corporativa de la empresa telefónica Claro y concluyó con la participación de la ex Miss Nicaragua 2007, modelo y emprendedora Xiomara Blandino.

Foto: La gerente de Comunicación Corporativa de la empresa Claro Lic. Gilda Tinoco y la destacada emprendedora y comunicadora Xiomara Blandino, escuchan atentas la intervención del Dr., Roberto Larios Meléndez.

El vocero de la CSJ compartió con los estudiantes de la UAM su experiencia profesional de más 30 años, que inició como periodista del diario Barricada, destacándose como reportero, editorialista y editor, hasta llegar a ser el divulgador institucional del Poder Judicial.

El doctor Larios finalizó explicando las diferencias entre libertad de prensa y libertad de expresión, “entendiéndose la primera como el derecho de las personas (propietarios) a poseer medios de comunicación y la segunda como el derecho de los ciudadanos a expresar libremente sus ideas y opiniones”.

Exhortó a los futuros comunicadores a “derribar algunos mitos”, como el de la “independencia periodística”, asegurando que en Nicaragua “no existe prensa independiente”, ya que los que se declaran independientes “son independientes del gobierno, pero absolutamente dependientes de la oposición”.

Sobre la libertad de expresión, el Comunicador sostuvo que en Nicaragua “existe totalmente”, como lo demuestra el hecho de que el Presidente Daniel Ortega, a quien acusan de “dictador” y “enemigo” de la libertad de expresión, es probablemente la persona más abiertamente criticada en este país, sin que nadie sea perseguido por ello.

El panel de expertos comunicadores estuvo coordinado por la licenciada Annysabell Espinoza, coordinadora de la Carrera de Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Americana.