Agenda de eventos del 11 de Noviembre 2016

9:30 a.m-11:00 a.m. Centrolac, la delegación del Ministerio de Educación y la Alcaldía de Tipitapa realizan jornada de reforestación de escuelas públicas de Tipitapa: Brenda Cano y Sacuanjoche.

10:00 a.m. El Instituto Nicaragüense de Cultura y la Biblioteca Nacional invitan a la prensa al Encuentro Nacional de Bibliotecarios en homenaje al Comandante Carlos Fonseca Amador. Lugar: Palacio Nacional de la Cultura.

10:00 a.m. Claro invita a conferencia de Prensa sobre la Feria Nacional Agropecuaria 2016. Lugar: Parque de Ferias EXPICA.

10:00 a.m. Néstor Avendaño presenta queja en la Secretaría de la CSJ. Lugar: Edificio de la Corte Suprema de Justicia, carretera Norte.

10:00 a.m. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional recibe la visita de cortesía del Vicepresidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, Señor Byeong Seng Park. Lugar: Sala de Junta Directiva, Edificio Presbítero Tomás Ruiz.

11:00 a.m. El Grupo Parlamentario de Amistad Nicaragua- Corea del Sur de la Asamblea Nacional recibe al vicepresidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, Señor Byeong Seng Park y su comitiva. Lugar: Salón Sacuanjoche, Edificio de Comisiones Parlamentarias Gral. José Dolores Estrada.

2:30 p.m. Estudiantes de Historia de la Arquitectura visitan a la Asamblea Nacional para analizar las estructuras arquitectónicas del edificio General Benjamín Zeledón, Mártires 22 de enero de 1967 y Vicepresidencia de la República. Lugar: Edificio Mártires 22 de enero de 1967.

5:00 p.m. Plantón de jóvenes autoconvocados contra las elecciones del domingo pasado. Lugar: Portón principal de la UCA.

6:00 p.m. Claro invita a la Gran Apertura de la Temporada Navideña 2016. Lugar: Plaza Central de Metrocentro.

6:30 p.m. Lanzamiento del Latin American Center for Entrepreneurs. Conferencistas invitados Profesor Stuart L. Hart y Donald Fox, Lugar: Campus Francisco de Sola, INCAE.

8:00 p.m. Cena del Comité Nacional de Productores de Azúcar en ocasión del X Aniversario de ese evento anual.