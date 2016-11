Gossip: Prefiero el “bochinche”

Por Hamlett

El presidente Daniel Ortega enumeró la tarde del domingo, poco después de votar, los tres legados que deja a la “nueva cultura” electoral del país: 1) Elecciones sin observadores extranjeros, 2) La participación igualitaria, 50-50, de las mujeres y los hombres en elecciones para cargos populares, y 3) Un nuevo tipo de campañas sin “odios”.

“Aquí los procesos han sido de confrontación, de odio, por eso se parte la patria, el pueblo, y hasta de muerte. Procesos electorales donde ha habido muertos. Este proceso ha sido inédito porque le agrega un nuevo valor a la cultura electoral. Estamos aprendiendo. A llevar estos procesos electorales con mensajes que llenen de esperanza a nuestro pueblo. Y no con mensajes de odio y muerte. Que es lo que ha tronado en todos los procesos electorales. Aquellas elecciones cuando solo podían votar los ricos”, dijo el gobernante.

¿A qué se refería el presidente Daniel Ortega? ¿A la “muerte” de la fiesta democrática intrínseca al tipo de elecciones “occidentales”? Sí, claro a eso se refiere. Entonces, ¿qué aporte hizo Ortega a la “nueva cultura electoral” en los concluidos comicios del domingo?

Primero, Ortega y su esposa no hicieron un solo acto de campaña electoral, ni siquiera a la entrada y salida de la misma. No organizaron una sola marcha o una caravana para que los viera la gente. Simplemente no se dejaron ver ni escuchar, fue como un período normal, como que no pasara nada.

Segundo, cero debates de las propuestas, de las ideas, nada, ni siquiera un mensaje grabado en la televisión en el que anuncia lo que propone para los próximos cinco años. Una actitud de menosprecio a la gente que, por muy pobre o sencilla que sea, debe ser respetada en la forma: Pedirle el voto con propuestas y gentileza.

Matar la fiesta

Tercero, “matar” el lado festivo de las campañas electorales que, en el mundo no sandinista, significa tomar partido o no, vestir la camiseta de mi candidato, defenderlo con altura o sus propuestas, usar la libertad de expresión para convencer a otros de que su candidato le conviene abriendo así un diálogo necesario y constructivo.

Cuarto, persuadir o convencer a los votantes viéndolo a los ojos, con una sonrisa, hacerle sentir la calidez humana de los candidatos. Pero fue todo lo contrario, los líderes y los activistas desaparecieron, se camuflaron en actividades de rutina, mientras apostaban a que todo lo haría la televisión y las redes sociales.

Quinto, usar -de nuevo- los recursos del estado para propagandear a los candidatos. ¿Será eso una lección de honestidad y ética a los ciudadanos? Hacer de las escuelas plataformas de campaña exclusiva para el candidato oficialista, así como las oficinas del gobierno ¿será un aporte a la nueva cultura electoral?

Controlar y censurar

Sexto, censurar y cerrar el acceso de los candidatos a los medios sandinistas como lo hizo La Prensa y Radio Corporación a los candidatos. Si la campaña no tuvo brillo es porque el orteguismo no abrió sus medios a los candidatos mientras el FSLN copaba los postes de energía y las paredes en las calles de Managua.

Séptimo, y tal vez debería ser lo primero, es ridículo llamar “aporte cultural” al uso del poderoso aparato de transporte privado para ir a traer a los jóvenes del FSLN que no hacen nada si no tienen en la puerta de su casa el vehículo, la camiseta y el viático.

Hay muchas más razones para rechazar el “modelo” que ha propuesto el presidente Ortega. Por eso yo prefiero:

Uno, una campaña electoral en que los candidatos peleen a “muerte” por sus ideas y principios, que defiendan con rabia las propuestas y traten de convencer a los demás que es lo que más les conviene.

El debate

Segundo, sí, prefiero a dos candidatos sacándose los trapos sucios al sol -uno de los tantos males del único sistema político que ha sobrevivo al paso del tiempo- a que oculten lo que son, a solo verlos por la televisión y no tener jamás la oportunidad de estrecharles la mano y menos de decirles lo que pienso.

Tercero, prefiero la fiesta en las calles, las caravanas que se cruzan y compiten por quien hace más ruido por sus candidatos. Aunque rechazo la violencia y las pedradas que lanzaron en Sébaco a Marta McCoy por un grupo de dizque demócratas.

Cuarto, nos encanta el debate -¿o también va a cambiar el DNA y la esencia cuechera y arrecha del nicaragüense?- y por eso me apunto a que los candidatos sean obligados a debatir en los medios o en las redes sociales. Hay que dejar que la gente decida y no sea comprometida u obligada a votar en una casilla a cambio de un beneficio material.

Quinto, somos un pueblo con apenas quinto o sexto grado de escolaridad, con una pobreza que supera el 40% -aunque digan que está devastada al 27%-, con un 50% de niños y jóvenes campesinos que dejan la escuela a mitad de año para ir a trabajar o para migrar en busca de mejores oportunidades. Lo mejor para ellos es convertir las campañas electorales en escuelas políticas y no en escuelas partidarias en que se les enseña a que solo hay dos personas a considerar, más allá del bien y el mal y de sus creencias religiosas, y que solo debe existir una bandera. Y no es la azul y blanca.

Prefiero sentirme “vivo” y no miembro de un rebaño.