¿Cómo se les escapó?

La prensa costarricense reportó que un microbús de matrícula salvadoreña cruzó territorio nicaragüense y llegó hasta Costa Rica, hasta donde transportó 68 mil dólares que iban escondidos. Raro que la policía nicaragüense no detectó esto. Las autoridades del vecino del sur dijeron también que el pasado fin de semana detuvieron a un hondureño que intentaba cruzar desde Costa Rica a Nicaragua con una buena cantidad de kilos de cocaína.

De nuevo, ¡quiten ese “tenamaste”!

Muy bien por la inauguración, por fin de la nueva pista llamada de la Solidaridad en el sector del mercado Roberto Huembes. Ojalá que esto ayude a descongestionar el tráfico en la capital por esa zona de la capital. Sin, embargo, de nuevo pedimos a la Alcaldía de Managua que mande a quitar el “tenamaste” que está en la propia esquina sur el hotel Seminole. Es la gran base de cemento sobre la cual estaba el viejo semáforo. Es un atentado para los conductores de vehículos y sobre todo para motoristas. ¿Por qué no lo mandan a quitar?

Ah…¡vamos a buscar el dinero!

A propósito de Alcaldía, su secretario general Fidel Moreno dijo ayer que “vamos a buscar” el dinero para hacer otras obras en la ciudad. Un joven trabajador que lo estaba viendo en uno de los canales de TV, comentó: “Vaya, qué fácil lo dijo, que vamos a buscar riales”.

PC pide 11 diputaciones

El Partido Conservador demandó ayer al CSE la asignación de 11 curules de diputaciones, las que según sus actas fueron ganadas en distintos departamentos del país en las pasadas elecciones del 6 de noviembre. Como quien dice que siguen las tercias… aún no se les ha dado respuesta a Yátama en el Caribe Norte.

Ya están hablando de la “Era Trump”

En uno de los espacios de la cadena CNN Español, comenzaron a usar el término de la “Era Trump”. Hoy se cumple una semana de las elecciones en Estados Unidos y los comentarios sobre su triunfo no terminan. Sobre todo las explicaciones de su triunfo sobre Hillary Clinton.

¿Qué les parece?

El presidente electo de Estados Unidos Donald Trump ha escogido a varios miembros de su familia para integrar su equipo de transición, mientras que su ex esposa Ivana –de origen checo—ha declarado a un diario neoyorquino que desea que el presidente electo la nombre como embajadora en la república checa. Veremos…

“Rebelión” a favor de indocumentados

También han seguido las protestas contra la elección de Donald Trump. En Los Angeles, autoridades policiales han dicho que no se prestarán para las deportaciones masivas, y el alcalde de Nueva York dijo que no entregarán ninguna información al respecto al gobierno federal, porque no “vamos a separar familias”. Como que la cosa no estará tan fácil para los planes del presidente electo.