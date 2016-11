Los municipios que resistieron al orteguismo

*El Tortuguero aplastó al sandinismo con una votación equivalente al 17.2% de los 5.895 sufragios depositados

*Río Blanco, Mulukukú y otros de la Nicaragua profunda constituyen el 8.5% del voto nacional que no contaron en el año 2006

*En las dos juntas electorales del INCEG, cerca de la rotonda Universitaria, el FSLN ganó por 3 votos a los cuatro partidos rivales

Redacción Central

Trinchera de la Noticia

No es la primera vez que ocurre, pero en esta ocasión es algo más que una simple curiosidad o una “anomalía” electoral. El pasado seis de noviembre, un grupo de municipios de la Nicaragua profunda, también llamados el “Corredor olvidado” por estar en zonas alejadas de la capital y con poca atención del gobierno, volvieron a registrar aplastantes votaciones contra el FSLN.

Los analistas dicen que el voto en estas zonas, el corredor que se extiende desde el norte del país, fue “congelado” en el año 2006 para darle tiempo a proclamar el triunfo de Daniel Ortega, el candidato del FSLN, y a que el candidato de ALN, Eduardo Montealegre, negociara su reconocimiento a cambio de un segundo lugar en las elecciones presidenciales.

El Dr. José Rizo, candidato del PLC en esos comicios, ha calculado entre un 8.5% y un 13% este voto que habría cambiado la historia, debido a que si el partido liberal hubiese recibido esta votación habría forzado una segunda vuelta al conseguir el 34%.

En El Tortuguero se registró la peor derrota del FSLN, que apenas consigue el 17.35% de los 5,895 votos depositados, el primer lugar lo tiene el PLC con un aplastante 81.05%, seguido por el PC 0.41%, ALN con 0.25%, APRE con 0.1% y PLI 0.83%.

En Bocana de Paiwas el PLC logra otra clara victoria con el 64.30%, seguido por el FSLN con el 31.23%, ALN con 1.97%, el PLI con 1.85%, PC y APRE sacan menos del 1%.

En la Cruz de Río Grande, Región Autónoma del Caribe Sur, el PLC saca 65.95% y el FSLN 30.62%, seguido por el PLI con 2.42%, el resto saca menos del 1%.

En Río Blanco, departamento de Matagalpa, el PLC gana con el 59.37% de los votos mientras que el Frente Sandinista pierde con el 37.28%, seguido por ALN con 1.57% y los demás con menos de 1%.

La unidad pudo funcionar

Un analista dijo a Trinchera de la Noticia que la unidad de la oposición habría dado la diferencia para derrotar al FSLN, y citó el caso dos juntas receptoras de votos ubicadas en el Instituto INCEG de Managua, cerca de la rotonda Universitaria en donde el FSLN gana con tan solo tres votos a la votación de todos sus rivales juntos.

Los rivales sacan el 49.23% de los votos (150), mientras que el FSLN logra el 50.50% con 153 votos.

Lo mismo ocurrió en las juntas receptoras localizadas en el Colegio Teresiano de Managua en donde el FSLN consigue 305 votos contra 258 de todos sus competidores. El PLC obtuvo el 21.14% en estas JRV.

Villa Sandino en el departamento de Chontales fue un sólido voto liberal hasta 2006, en estas votaciones, los partidos no sandinistas consiguieron 2,349 votos contra 2.929 del FSLN.

Lo sospechoso

Sin embargo, los analistas creen que hay varios municipios en donde se registraron votaciones “imposibles”, como que el FSLN logra el 98% de los votos.

Uno de los casos es el del municipio San José de Cusmapa en donde el FSLN obtiene 2,121 votos de los 2,144 depositados para el 98.93% del sufragio.

Otro caso que los especialistas llaman “inaceptable” es el del municipio Santa María en donde el FLSN saca el 98.22% contra el 1.08% del PLC. Los demás sacan menos del 0.5%.