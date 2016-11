Descubren la trama de Saca: $131 millones lavados

*Antonio Saca movió 131 millones de dólares en cuentas propias y de sus empresas

San Salvador

El Diario de Hoy

La misión de la Fiscalía es determinar cuánto de ese dinero provino de actividades lícitas e ilícitas.

Durante su período presidencial y cinco años después del mismo, Elías Antonio Saca movió más de 131 millones de dólares a través de sus cuentas propias, de su entorno familiar y por medio de sus empresas. Antes de tomar posesión como Presidente de la República, las cuentas bancarias de Saca apenas eran de algunas decenas de miles.

Sin embargo, durante su período presidencial, esto es, de junio de 2004 a mayo de 2009, en cinco bancos locales logró tener depósitos por 9 millones 867 mil dólares en cuentas personales.

Y posterior a su mandato presidencial, de junio de 2009 al 2015, manejó en las cuentas de los mismos cinco bancos poco más de 14 millones de dólares. Esto indica que en 10 años, meses más, meses menos, Tony Saca mantuvo depósitos por poco más de 24 millones.

Ahora, la misión de los investigadores de la Fiscalía General de la República (FGR) es determinar que cantidad de ese dinero corresponde a actividades lícitas o ilícitas.

Mientras tanto, la esposa de Saca manejó en dos bancos 916,344 dólares mientras fue primera dama de la nación. En los 5 años siguientes, sus cuentas aumentaron a poco menos de un millón 102 mil dólares en tres bancos. Los documentos de la Fiscalía indican que, en 10 años, Ana Ligia Saca paso de tener cuentas bancarias con unos cuantos miles de dólares, a tener 2 millones 18 mil.

En cuanto a Gerardo Saca Mixco, hijo de la Antonio y de Ana Ligia, la Fiscalía indica que durante el período presidencial solo manejó 500 dólares, pero en los cinco años posteriores, mantuvo depósitos por más de 19 mil dólares.

Dinero a las radiodifusoras

Durante el período presidencial de Tony Saca y cinco años después de este, a las cuentas de las empresas de los Saca-Mixco ingresaron también millones de dólares.

La que más dinero manejó en cuentas bancarias fue Promotora de Comunicaciones, S.A. de C.V.

Entre junio de 2004 y mayo de 2009 fueron depositados poco más de 30 millones 936 mil dólares. Sin embargo, la cifra fue mayor en los seis años posteriores al período presidencial de Saca.

Desde junio de 2009 hasta el 2015, esa misma empresa recibió depósitos por 37 millones 98 mil dólares, totalizando poco más de 68 millones el flujo de dinero movido en tres bancos locales.

Asimismo, en cuentas bancarias del Grupo Samix fueron movidos un total de 14 millones 331 mil dólares; en cuentas bancarias de la empresa Radiodifusión de El Salvador fueron trasladados 13 millones 104 mil dólares.

Estas tres empresas fueron las que más dinero movilizaron en cuentas de tres bancos: el Davivienda, el Cuscatlán (Citi hasta hace poco) y el Agrícola.



Mientras que en cuentas bancarias de Stereo 94.1 FM fueron depositados 5 millones 415 mil dólares; ¬en Radiodifusión Usuluteca se depositaron un millón 727 mil dólares, y en ABC FM Stereo, 3 millones 83 mil dólares.En esta última empresa, los más de tres millones fueron depositados posterior a que Tony Saca dejara la presidencia de la República, pues, fue hasta entonces que la compró a un reconocido dirigente político del partido GANA, según consta en los documentos de la Fiscalía.Hoy, Saca y seis personas más, entre estos tres empleados de Casa Presidencial y tres exsecretarios presidencial en el período 2004-2009, están siendo procesados por peculado (desviar fondos del Estado), lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.Hasta donde ha avanzado, la investigación fiscal revela un complejo entramado de personas allegadas a Saca y de empresas cuyos directivos tienen ciertos vínculos familiares con el ex mandatario o con dos de sus secretarios, ahora compañeros de celda en la División Antinarcóticos (DAN).Cuando se habla de su entorno familiar, la investigación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) apunta hacia Ana Ligia Mixco Sol de Saca y Gerardo Saca Mixco, esposa e hijo, respectivamente.El dinero que la esposa y el hijo movieron apenas sobrepasa los dos millones. Apenas, porque el grueso de dinero fue movido en seis empresas de los Saca-Mixco, en las que en poco más de 10 años trasladaron los más de 100 millones de dólares, muchos de éstos procedentes de la denominada “Cuenta corriente subsidiaria institucional del tesoro público de la Presidencia de la República”, de acuerdo al requerimiento de la Fiscalía ante el Juzgado Cuarto de Paz.Para que la mayor parte de todos esos millones llegaran hasta las cuentas de las empresas de Saca hubo una triangulación. Así: de la “”Cuenta corriente subsidiaria institucional del tesoro público de la Presidencia de la República” se emitieron cheques a favor de Pablo Gómez, de Francisco Rodríguez Arteaga y de Élmer Charlaix, quienes a su vez trasladaron ese dinero a decenas de cuentas de empresas privadas y de personas naturales.Luego, las empresas que en apariencia no tienen nada que ver con el ex presidente Saca y Élmer Charlaix, pasaron millones de dólares hacia las empresas radiofónicas de los Saca Mixco sin haber justificación para ello, según se lee en el requerimiento fiscal.Y hay una sospecha más: Mucho de ese dinero fue sacado en efectivo, en valijas diplomáticas hacia cuentas de bancos en países tan distantes como Egipto, República Dominicana o Dubái.Así, con muchas piezas de menos, la Fiscalía intenta darle forma a un complejo rompecabezas, para dar con el destino de casi 300 millones de dólares quitados a los salvadoreños.