COSEP le toma la palabra a Trump

Afirman que les ha quitado una “amenaza” a las maquilas

Redacción Central

Trinchera de la Noticia

El Consejo Directivo del COSEP declaró sentirse aliviado por la decisión del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, que le quita una “amenaza” a las maquilas instaladas en el país.

Los dirigentes gremiales analizaron “la nueva política comercial de Estados Unidos, que provoca en este momento una posición positiva particularmente en el área de maquilas dentro del sector de exportaciones de Zona Franca”.

“En este sentido, el hecho de que se ha comprometido el presidente electo Trump a no empujar el tema de los TPP es una situación en el caso de Nicaragua, que tenía la potencial amenaza de Vietnam a mediano plazo, si los TPP ya no van no tendríamos esa amenaza”, dijo el presidente del COSEP.

Aguerri comentó que el 99% de las exportaciones de zona franca van a Estados Unidos “y si se llevan a cabo todas las medidas que ha anunciado el presidente electo de Estados Unidos para desarrollar la economía tenemos la expectativa de que en el caso particular de maquila se incrementaría la demanda de los productos nacionales”.

Nueva organización

La Asociación de Puestos de Bolsa de Nicaragua (ASOBOLSA), es la organización número 25 que se integra al Consejo Superior de la Empresa Privada, su incorporación fue aprobada hoy durante la sesión ordinaria del Consejo Directivo de COSEP.

“ASOBOLSA es una de las organizaciones que está trabajando en el desarrollo económico y social del país a través del fortalecimiento del sector financiero y por ende de la economía y están orientados al tema de ofrecer instrumentos de inversión, financiamiento y acceso a fuentes alternativas de captación”, explicó el presidente del COSEP, José Adán Aguerri.

En los últimos cinco años el mercado de Bolsa de Valores ha pasado de manejar 600 millones de dólares a manejar 1,200 millones de dólares lo que refleja el impacto que está teniendo este sector en la economía del país.

Reuniones de facilitación

El COSEP informó sobre el estado de las reuniones de facilitación en el Banco Central entre las organizaciones de COSEP, las empresas, el equipo de Gobierno y los representantes de la Alcaldía de Managua; se está trabajando también el tema de las municipalidades por la vía de INIFOM.

“Esta semana nos vamos a dedicar a trabajar el tema de alcaldías, en ese sentido la propuesta que ha hecho el sector privado en el tema de los permisos de construcción por parte de la Alcaldía de Managua nos hemos puesto de acuerdo de que los periodos de 180 días se están reduciendo a 45 días. Estamos trabajando también en la creación de una Ventanilla Única para inversiones municipales coordinada por INIFOM que permitiría que los procesos de solicitud de permisos para inversiones de cierto monto a nivel municipal se realicen a través de esta ventanilla para facilitar toda esta permisología que requieren este tipo de proyectos”, explicó Aguerri.

Las reuniones de facilitación continúan la próxima semana con el IPSA, MINSA y la Comisión de Sustancias Tóxicas; se está trabajando además un proyecto de ley que busca darle seguimiento a la Comisión de Sustancias Tóxicas. Posteriormente se realizará la revisión del sistema productivo sector por sector para saber cómo cerrarán el año 2016.