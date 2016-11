Agenda de eventos del día: 16 de noviembre

8:00 a.m.-5:00 p.m. G2Gold organiza seminario para periodistas sobre el tema de economía. Con invitación.

8:30 a.m. El programa Better Work Nicaragua invita a la prensa al seminario “Construyendo buenas relaciones: Diálogo social y procedimientos de queja” enfocado en proporcionar herramientas de apoyo y guía a las zonas francas, sobre el diálogo social y para la elaboración o el mejoramiento de sus propios procedimientos de queja en base. Lugar: Hotel Hilton-Princess.

9:00 a.m. Continuación de la Cuarta Sesión Ordinaria de la XXXII Legislatura de la Asamblea Nacional. Lugar: Hemiciclo, Edificio “Mártires del 22 de enero de 1967”.

11:00 a.m. La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional sigue la consulta sobre la iniciativa de Ley Anual de Presupuesto General de la República 2017. Lugar: Salón Sacuanjoche, Edificio de Comisiones Parlamentarias Gral. José Dolores Estrada.

11:00 a.m. La Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional conoce de la exposición sobre Proyecto Educativo que ejecuta la Fundación UNO. Invitados: Fundación UNO. Lugar: Oficina No.5, Edificio de Comisiones Parlamentarias Gral. José Dolores Estrada.

6:00 p.m. American College invita a la presentación de Maestrías y Postgrados. Lugar: Hotel Crowne Plaza, Salón La Vista.