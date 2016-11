COSEP le toma la palabra al presidente electo Donald Trump

El Consejo Directivo del COSEP también analizó lo que significa para el sector de Zona Franca la nueva política comercial de Estados Unidos, que provoca en este momento una posición positiva particularmente en el área de maquilas dentro del sector de exportaciones de Zona Franca.

“En este sentido, el hecho de que se ha comprometido el presidente electo Trump a no empujar el tema de los TPP es una situación en el caso de Nicaragua, que tenía la potencial amenaza de Vietnam a mediano plazo, si los TPP ya no van no tendríamos esa amenaza”, dijo.

El presidente del COSEP comentó que el 99% de las exportaciones de zona franca van a Estados Unidos “y si se llevan a cabo todas las medidas que ha anunciado el presidente electo de Estados Unidos para desarrollar la economía tenemos la expectativa de que en el caso particular de maquila se incrementaría la demanda de los productos nacionales”.

ASOBOLSA entra al COSEP

La Asociación de Puestos de Bolsa de Nicaragua (ASOBOLSA), es la organización número 25 que se integra al Consejo Superior de la Empresa Privada, su incorporación fue aprobada hoy durante la sesión ordinaria del Consejo Directivo de COSEP.

“ASOBOLSA es una de las organizaciones que está trabajando en el desarrollo económico y social del país a través del fortalecimiento del sector financiero y por ende de la economía y están orientados al tema de ofrecer instrumentos de inversión, financiamiento y acceso a fuentes alternativas de captación”, explicó el presidente del COSEP, José Adán Aguerri.

En los últimos cinco años el mercado de Bolsa de Valores ha pasado de manejar 600 millones de dólares a manejar 1,200 millones de dólares lo que refleja el impacto que está teniendo este sector en la economía del país.

Buenas expectativas en diciembre para sector comercio

El presidente del COSEP comentó que las ventas récord alcanzadas por la tienda Wal-Mart el pasado fin de semana en Managua fue extremadamente positivo. “Esto fue una especia de preámbulo de lo que se conoce como “Black Friday” en el mercado norteamericano y que en Nicaragua estamos entrando a un tercer año de esta costumbre, es una señal de que tendremos un mes de noviembre y diciembre muy positivo para el comercio”, comentó.