Los “grises” en las elecciones del 6 de noviembre

*Analizamos los cambios más notables en las votaciones del 6 de noviembre en base a los datos publicados por el Consejo Supremo Electoral

*En los municipios del norte y de la Nicaragua profunda el comportamiento fue diferente al Pacífico en donde se mantiene la hegemonía del FSLN

*Chontales y Nueva Segovia, dos ejemplos que muestran las aristas de una lucha electoral que asoma las potencialidades de los partidos

Primera parte

Redacción Central

Trinchera de la Noticia

Un vistazo a los resultados electorales de los municipios y departamentos del país, de las elecciones del pasado 6 de noviembre, muestran que el triunfo electoral del FSLN, con el 72% descansa fundamentalmente sobre las principales ciudades del Pacífico y las cabeceras departamentales.

En los municipios, en la medida que más se alejan de la capital, la hegemonía del orteguismo se descompone en matices. Debemos considerar que los partidos que participaron en la contienda denunciaron una vasta cantidad de irregularidades, cometidas por los activistas del FSLN en las juntas receptoras de votos, que apuntan a un fraude organizado y ejecutado desde el control de las estructuras electorales.

Algunos analistas creen que el FSLN seleccionó a un grupo de partidos que no representaban un peligro a su intento de dominio hegemónico de la política criolla. Otras voces creen que el sandinismo no está listo para enfrentarse a sus adversarios unidos y en condiciones de transparencia y libertad.



Veremos en los resultados electorales si estas tesis se sostienen. En el caso del departamento de Chontales, en las elecciones del 2011, el Frente Sandinista obtuvo el 41.58% del voto departamental contra un 42.63% del PLI y un 14.59% del PLC, sus adversarios más cercanos.El voto sumado del PLI y del PLC en esos comicios sumó 72,509 sufragios que habrían significado una contundente victoria contra los 52,691 del FSLN. ALN y el APRE no alcanzaron, siquiera, el 1% del voto.Cinco años después, con el PLI aunque sin Montealegre, el FSLN aumenta su caudal de votos en un 12.61% mientras el PLC sube 12.15%, pasando los sandinistas de 52,691 votos a 67,182 y el PLC de 18,489 votos a 33,152.El sandinismo consigue una victoria clara en Juigalpa en donde saca 20,158 votos contra 5,548 del PLC y 2,203 del PLI. ALN obtuvo 1,610 votos.Los liberales obtienen más del 20% del voto en Santo Tomás, San Pedro de Lóvago, Villa Sandino, Comalapa, El Rama, Nueva Guinea y El Coral.El PLC derrota al FSLN en Santo Domingo con el 57.52% del voto contra el 40.49% del FSLN.El municipio en donde el PLC obtiene una victoria contundente es en El Ayote con el 75.47% contra 23.13% del FSLN. En Muelle de los Bueyes hubo una batalla más cercana con 33.12% del PLC contra 38.22% del FSLN, con una diferencia de 425 sufragios.El FSLN saca su mejor desempeño en San Francisco de Cuapa y Comalapa con más el 75% y 76% respectivamente.El PLI logra su votación municipal más alta en Nueva Guinea con 3,425 votos contra 12,338 que logró en las elecciones del 2011.El departamento que más alberga “historia sandinista” junto a Jinotega fue buen terreno electoral para el FSLN pero para el PLC.El FSLN pasa de obtener el 45.41% en 2011 (53,837 votos) a 69.05% en 2016 (aunque pierde casi dos mil 50,522 votos).Los acuerdos no escritos del 2014 que llevaron a la reforma Constitucional que cambió el sistema de medición electoral, eliminando los pisos para ganar en primera y segunda vuelta, le dieron al FSLN la herramienta para aumentar porcentajes… pero no votos.Aquí se lleva todos los municipios con votaciones ilógicas y ridículas como el 95% de San Fernando, El Jícaro y el “increíble” 98.22% de Santa María. O sea que retrocediendo en la sumatoria departamental de votos, el sandinismo logra barridas nunca vistas.Murra fue el municipio en donde se registró una batalla más o menos equilibrada: 35.1% para el PLC con 20,18 votos, versus 2,286 del FSLN para un 39.7% de los sufragios.El PLI solo obtiene el 6.09% del voto con una suma de 4,454 votos.El PLC aumenta considerablemente su voto pasando de 5,449 en 2011 a 13,004 en 2016.