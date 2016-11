Proponen reformar sistema de admisión

*Eliminar el examen de admisión en universidades es solo un parche

Ernesto Medina, Rector de la Universidad Americana, UAM, y presidente del Foro EDUQUEMOS, propuso revisar el sistema de ingreso a las universidades ya que las suspensiones de los exámenes de ingreso no resolverán el problema de fondo.

La decisión que suspende los exámenes de ingreso en la UNAN no es suficiente, dijo Medina.

“Entiendo que la motivación principal es atraer más estudiantes a carreras con pocas demandas”, pero, agregó tratando de “resolver el problema están tomando el rábano por las hojas”.

Según el rector de la UAM “lo que cabe es una revisión completa del sistema de admisión a las universidades” mientras defiende que “tiene que haber un proceso de selección” debido a que “los estudiantes se concentran en un pequeño grupo de carreras”.

La UNAN Managua informó que 24 carreras universitarias no tienen a un solo solicitante. Informática cuyo auge en los años 80 saturó el mercado laboral solo ha recibido a un aspirante en 2014 y a dos en 2015.

Examen de ingreso no funciona

“El examen de ingreso a la universidad no cumple con el objetivo de hacer una selección más justa y transparente”, comentó al respecto el rector de la UAM, Ernesto Medina.

“Debería más bien revisarse el sistema de admisión y entrarle al fondo: el bajo nivel de los jóvenes en matemáticas y ciencias”, agregó.

Comentó que “a los muchachos no les gustan, las matemáticas y las ciencias” porque no se les enseñan bien estas carreras.

“Primero, explicó, por cómo estudian matemáticas y ciencia” segundo “por cómo estimulan a los jóvenes a incorporarse a carreras, en las que ahora no hay interés”.

Medina dijo que muchos escogen carreras sin las matemáticas o las disciplinas científicas “porque es una vía fácil para entrar a la universidad” de tal manera que “la medida (de suspender los exámenes de admisión) puede tener efectos negativos si antes no se analiza el fondo”.

El educador concluyó que la medida debe sostenerse aunque “deberíamos mientras se toman medidas para mejorar el sistema educativo hacer un esfuerzo conjunto”.

Medina no comparte la medida tomada por la Universidad de Ingeniería, UNO, que cambió el examen de matemáticas y otros por un examen psicométrico “bajándole el peso al examen de conocimientos”.

“La tendencia en los últimos años es ver el examen como el obstáculo y no a cómo llegan los muchachos”, agregó.

“Lo más importante a saber es qué aprenden los estudiantes en los colegios” pero ahora “están más preocupados por el examen que por el estudiante”.

El rector de la UAM calificó esta medida de un “engaño”.

“Los engañan -a los jóvenes- con maniobras para aminorar el peso del problema de fondo”.