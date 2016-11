¿Hasta cuándo?

Estas fotos fueron tomadas ayer por la tarde. Es el mismo punto en el sur del Reparto San Juan, frente a la iglesia de los mormones. Una zona con un gran desarrollo residencial y comercial que está creciendo cada dia más. Sin embargo, sería bueno que la Alcaldía de Managua de verdad multe a quienes tiran todo tipo de basura, incluyendo desechos de materiales de construcción como se ve en una de las fotos. ¿Por qué no se toman medidas para terminar con este foco de enfermedades…

El hoyo sigue

De nuevo, conductores que a menudo se movilizan por esa zona, piden a la Alcaldía de Managua que repare el hoyo, cada día más grande, en la avenida principal de Los Robles, propiamente frente a la entrada principal del hospital Monte España. ¿Quién le pone mente a esto, que es un gran peligro para los conductores y peatones?

Sigue la tembladera

Se ha informado de sismos en distintas partes del país. El Momotombo de nuevo asusta a los managuas, y se activan otras fallas en el norte del país. Como que la naturaleza reacciona más rápida que nosotros, como forma de protesta.

Mal síntoma

Lo de eliminar el examen de admisión en la UNAN-Managua. Hay muchas voces que sugieren que se vuelva a la modalidad del Año Básico, para que los estudiantes recién graduados de secundaria tengan el tiempo para tomar mejores decisiones y afianzar conocimientos del bachillerato. ¡Oh tiempos aquellos de las clases magistrales en el Auditorio 12 con profesores de alto nivel!

Lectores comentan con humor

Nicolás

melico.tierrita@gamil.com

200.62.99.101; De nuevo, ¡quiten ese “tenamaste”!, cuando a Fidel Moreno se le preguntó qué le impedía quitar ese tenamaste, respondió: Pues que lo quite Xavier Reyes, porque a mí no me molesta. Y en relación a una zanja que se ubica en la salida de la segunda entrada del reparto las Colinas (saliendo y enrrumbándose a Mga.), contestó”es que ahí se iniciará la construcción del canal”.

Nota: Seguiremos pidiendo que quiten ese “tenamaste” frente al hotel Seminole (y eso es que propiedad de la familia presidencial). Ojalá que no lo hagan después de alguna desgracia, sea choque de vehículo, moto o algún accidente de peatones.

Conferencia de prensa en Teatro Nacional

La Compañía de Ballet de Nicaragua les invita cordialmente para hoy jueves 17 de noviembre a las 10:00 am el Salón de los Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío para brindar detalles de lo que será la puesta en escena de CARMEN este domingo 20 de noviembre en la Sala Mayor.

XIII Feria Escolar Empresarial

El Comité de Educación de AMCHAM, que preside la Arq. Lorena Zamora, nos ha enviado invitación para la XIII Feria Escolar Empresarial, en ocasión del 17 aniversario del programa de Apadrinamiento/Amadrinamiento de este programa. El evento tendrá lugar el próximo 22 de noviembre a las 9:30 a.m. en Multicentro Las Américas.

Graduación de Posgrado de la UCA

Mañana 18 a las 6 p.m. la Universidad Centroamericana (UCA) celebrará la Graduación de Posgrado. El evento tendrá lugar en el Centro de Convenciones Crowne Plaza-Managua. Entre los graduados está Marlon Xavier Paniagua Reyes, quien recibirá su título de Maestría en Economía con mención en Economía Monetaria, Análisis de Inversiones Financieras, Riesgo y Crédito, con Especialización en Gerencia Financiera. Lo felicitamos de manera especial y le deseamos muchos éxitos profesionales. Nuestras felicitaciones extensivas a su orgullosa mamá Lucrecia Carolina Reyes Alba.