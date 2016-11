Murió “uno de los últimos rebeldes”: Virgilio Godoy

*El líder histórico del PLI

*Sus últimos años fue atormentado por el mal de Parkinson

Redacción Central

Trinchera de la Noticia

El doctor Virgilio Godoy Reyes, líder histórico del Partido Liberal Independiente y ex vicepresidente de Nicaragua, falleció este jueves a las 8:45 de la mañana en su casa de habitación de la Colonia Centroamérica, en Managua.

Nació en León, el 1 mayo de 1934, fue un luchador anti-somocista, participó en las actividades cívicas de la oposición desde los años 50, también fue pieza fundamental que contribuyó al derrocamiento del General Anastasio Somoza Debayle en 1979.

Respaldó al inicio a la Revolución Sandinista de la que fue el primer ministro de Trabajo hasta su distanciamiento por razones ideológicas.

En 1989 se integró, como líder histórico del PLI, a la Unión Nacional Opositora, que lo nombró el compañero de fórmula de la candidata Violeta Barrios de Chamorro.

Tomó posesión del cargo en la misma ceremonia en la que la señora Chamorro asumió la presidencia y permaneció en el cargo, hasta su renuncia para postularse a la presidencia en las elecciones de 1996, siempre bajo la bandera del PLI.

También fue catedrático de la UNAN-León.

El presidente del PLI, Pedro Reyes Vallejos así su fallecimiento por medio de un correo electrónico:

“El Partido Liberal Independiente de Nicaragua comunica a la comunidad nacional e internacional, el sentido fallecimiento del Doctor Virgilio Abelardo Godoy Reyes, ex vice presidente de Nicaragua y líder nacional del Partido, ocurrido este 17 de noviembre del 2016 a las 8 y 45 minutos de la mañana, en su casa de habitación de la Colonia Centroamérica de Managua”.

Condecorado



Una de las últimas apariciones en público del Dr. Virgilio Godoy Reyes fue el 12 de agosto del año 2013, cuando en una sesión especial la Asamblea Nacional lo condecoró con la Medalla de Honor en Oro “Asamblea Nacional”.Al evento asistieron líderes políticos de todas las tendencias y fue un homenaje nacional a su labor en la construcción democrática del país.La resolución de otorgamiento de la medalla dice: “Otórguese la medalla de Honor en Oro de la Asamblea Nacional al Dr. Virgilio Abelardo Godoy Reyes como un reconocimiento a sus distinguidos méritos y servicios prestados a la patria”.Virgilio Godoy Pérez, hijo del dirigente liberal, agradeció en ese acto el reconocimiento que dicho poder del Estado hizo a su padre por su trayectoria en la política nacional. Su padre ya no podía pronunciarse ante el plenario.“Esta medalla debe ser ejemplo de la unidad que todos los nicaragüenses debemos seguir, de honestidad y trabajo”, agregó Godoy Pérez.En tanto el parlamentario Mauricio Montealegre, dijo que fue correcta la decisión de reconocer la trayectoria del ex vicepresidente y fundador del Partido Liberal Independiente, pues llena todos los requisitos profesionales, morales y éticos. “Este reconocimiento que le hizo el parlamento nacional, es la base del entendimiento entre todos nosotros, indicó el legislador”.“Murió uno de los últimos rebeldes”El periodista Juan Velásquez Molieri, miembro del PLI y muy cercano al Dr. Virgilio Godoy Reyes, lo llamó este jueves “uno de los últimos rebeldes” de Nicaragua.En declaraciones al programa Diálogos de Radio El Pensamiento, Velásquez Molieri recordó que el dirigente del liberalismo independiente perteneció al movimiento guerrillero del General Ramón Raudales, a finales de los años 50.“El Dr. Virgilio Godoy Reyes pudo haber ejecutado a Somoza”, agregó el periodista.El presidente del PLI, Pedro Reyes Vallejos, anunció el fallecimiento del líder histórico en un correo electrónico que dice: A las 8 y 45 am de hoy 17 de nov 2016 falleció en Managua el Doctor Virgilio Abelardo Godoy Reyes, ex vicepresidente de Nicaragua y líder Nacional del PLI”.El Partido Liberal Independiente (PLI) fue fundado el 12 de enero de 1944, pero solo obtuvo su personalidad jurídica el 13 de septiembre de 1983.El PLI fue fundado en 1944 por ocho políticos liberales: Arturo Velásquez Alemán, Enrique Espinoza Sotomayor, Salvador Buitrago, Macario Estrada, Luis Ortega Sánchez, Raúl Mayorga, Eduardo Narváez López, Alejandro Zúñiga Castillo, Enoc Aguado, quien fue el candidato ganador de las elecciones de 1947 y Virgilio Godoy Reyes.