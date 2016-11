Obama: Trump no cambiará políticas hacia América Latina

Obama pide a la región y al mundo dar tiempo a Trump y no asumir lo peor

Lima

El presidente estadounidense, Barack Obama, hizo en América Latina lo que intentó hacer en Europa: decirle a los ciudadanos preocupados que no saquen conclusiones negativas sobre el hombre que alguna vez llamó incapacitado para a estar en la Casa Blanca, el mandatario electo Donald Trump.

En la última parada de una gira internacional de despedida que incluyó visitas a Grecia y Alemania, Obama continuó sus esfuerzos para calmar las inquietudes desde que el empresario republicano venció a la demócrata Hillary Clinton en la carrera presidencial estadounidense, informó la agencia Reuters.

“Mi mensaje principal para ustedes (…) y el mensaje que entregué en Europa, es que no asuman lo peor”, dijo Obama a un grupo de jóvenes durante una sesión de preguntas y respuestas el sábado en Perú, el marco del foro APEC.

“Esperen hasta que la administración esté instalada (…) y entonces pueden hacer sus juicios sobre si es consistente o no con el interés de la comunidad internacional de vivir juntos en paz y prosperidad”, agregó.

Trump ganó las elecciones después de prometer construir un muro en la frontera con México, romper acuerdos comerciales y prohibir temporalmente a los musulmanes su ingreso a Estados Unidos.

Obama ha tratado de calmar los temores al comprometerse a garantizar una transición fluida del poder y expresar optimismo de que el presidente electo se alejaría de la inflamatoria retórica de campaña una vez que se enfrente a las realidades del cargo.

“Será importante que todo el mundo no haga juicios inmediatos, sino que dé a este nuevo presidente electo la oportunidad de reunir a su equipo, estudiar los temas, determinar cuáles serán sus políticas, porque como siempre he dicho, la manera en que uno hace la campaña no siempre es la misma manera en que uno gobierna”, dijo Obama.

“Con respecto a América Latina, no espero cambios importantes en la política de la nueva administración”, dijo el mandatario.