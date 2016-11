Gossip: Periodismo y catarsis

Por Hamlett

• El escritor argentino Martín Caparrós dijo en un artículo en The New York Times que “El inesperado triunfo de Donald Trump el martes se sintió más allá de las fronteras de Estados Unidos y genera profundas interrogantes acerca del lugar que ocupará ese país en el mundo de ahora en adelante”.

• Agregando que “Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses eligieron a un presidente que prometió revertir el internacionalismo que practicaron sus predecesores para construir muros físicos y metafóricos”.

• Como él muchos otros han lamentado la decisión de la sociedad estadounidense de escoger como líder para su nación a la persona que encarna algunas de las características más rechazadas en un ser humano, hablando desde lo político y lo personal.

• ¿Debemos culpar por eso a la prensa de Estados Unidos? No, por supuesto.

• En estos días, está de moda citar la famosa frase del político británico Arthur Ponsoby quien afirmó en su libro “La falsedad en tiempo de guerra: Las mentiras de la propaganda de la Primera Guerra Mundial” (1928) que: “Cuando se declara la guerra, la verdad es la primera víctima”.

• Ha sido citada para apuntar con el dedo a la cobertura que los grandes medios norteamericanos dieron a la campaña presidencial de los Estados Unidos, en especial al trato dado al candidato Donald Trump.

Una guerra

• Ciertamente, la campaña electoral recién concluida fue una guerra en muchos sentidos, de calado internacional inclusive, porque en la decisión popular se jugaron muchas cosas: la vida y el futuro de 11 millones de indocumentados de los Estados Unidos, los $11,000 millones de dólares anuales que llegan en remesas a cuatro de los cinco países centroamericanas, los empleos de millones de personas en México, China, América Latina y la fábrica de arneses de León. No solo fueron puestos en el juego, como si se tratara de una gran ruleta, los intereses de la sociedad estadounidense, sino que la nuestra propia.

• El mea culpa que hizo el diario The New York Times lo entendemos todos porque perdieron en la lucha. El NYT como The Washington Post, CNN, The Miami Herald, Univisión, en fin, todos perdieron cuando en sus editoriales trataron de influir en sus lectores para que votaran por un candidato, en este caso, Hillary Clinton.

• Y ¿quién le pide cuentas a la cadena Fox que ha convertido a la televisión noticiosa por cable en un púlpito anti demócrata y pro republicano en la que cada día y hora del mundo se denigra a las personas y a las posiciones que no son de esta corriente política?

Igual ocurrió aquí

• Comparándolo con nuestra realidad, más allá de que nos gustaran o no las elecciones presidenciales nicaragüenses, de lo que pensemos de Daniel Ortega o Maximino Rodríguez, de Rosario Murillo o María Fernanda Flores, el acontecimiento fue un hecho que merecía la cobertura de los medios, pero no fue así.

• Los primeros en aplicar la censura a los candidatos, a la justa electoral, fueron los medios sandinistas y el diario La Prensa. Los primeros, los llamados medios del “poder ciudadano” fueron peor porque solo divulgaron algunos de los hechos de la campaña del FSLN e ignoraron por completo lo que otros candidatos hicieron.

• Igual actuó La Prensa, que ha convertido en basura su propio Manual de Estilo y normas periodísticas. ¿Qué hay de la objetividad? ¿La imparcialidad? ¿La separación de los hechos de las opiniones?

• Y me disculpo, porque también nosotros pecamos, en Trinchera de la Noticia, de sesgar lo acontecido en la campaña, pero en nuestras páginas van a encontrar más información sobre la campaña electoral, los conflictos en la oposición, la campaña anti votaciones, que en La Prensa o en las televisoras del “poder ciudadano”.

La lucha seguirá

• El anuncio autocrítico del NYT, y de otros de los grandes medios, no significan la renuncia al legado periodístico que han construido por más de un siglo y menos a continuar siendo los vigilantes y fiscales de la gestión de Donald Trump, que no ha comenzado, pero que sigue cosechando lluvias de críticas.

• En su editorial del pasado viernes, escrito por la junta editorial del periódico neoyorkino vuelven a mostrar la energía y potencia de sus críticas al magnate devenido en presidente de los Estados Unidos:

• “Aquí hay un consejo inmediato para el presidente electo: esos sentimientos tendrán más fuerza si de manera urgente y rotunda repudia el estallido de insultos, amenazas y ataques racistas, sexistas, xenófobos, antisemitas y homofóbicos que se asocian con su nombre. Haga esto como un llamado a la gente que respaldó su candidatura. Dígales que eso no es lo que usted representa ni será tolerado por su nuevo gobierno.

• “Las expresiones explícitas de intolerancia y odio por parte de los simpatizantes de Trump fueron comunes a lo largo de la campaña, y se han hecho aún más intensas desde que resultó electo. En un escaparate de una tienda departamental en Filadelfia, vándalos escribieron con aerosol “Sieg Heil 2016” junto con el nombre de Trump y una esvástica”.

• A verdad y el balance periodístico fueron víctimas de la campaña polarizada por Trump en los Estados Unidos pero no significa apagar las luces y cerrar el local. Esa fueron batallas perdidas pero hay que seguir adelante.

• También así lo entendemos en Trinchera de la Noticia.

Algo más

• Luego de la disculpa pública de NYT por la cobertura, Donald Trump se burló de ellos en un tuit: “Wow, The New York Times está perdiendo miles de suscriptores por su muy pobre e imprecisa cobertura del «fenómeno Trump». “The New York Times envió una carta a sus suscriptores disculpándose por su mala cobertura sobre mí. Me pregunto si cambiará. Lo dudo”.

• NYT negó la caída de suscriptores diciendo que, al contrario, aumentaron desde eso.